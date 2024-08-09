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Последствия вечернего удара по Белгороду

Детсад, дома и 61 автомобиль повреждены после сильнейшего обстрела Белгорода

9 августа 2024, 07:45
Фото: страница Валентина Демидова
Последствия вечернего удара по Белгороду

Гладков уточнил масштаб разрушений после вечернего обстрела Белгорода

ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. Накануне после сильнейшего обстрела ранены два человека. Выросло число разрушений в домах. Кроме того, повреждено 61 авто, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8 августа в Белгороде и Белгородском районе неоднократно объявляли ракетную опасность. В последнюю, которая действовала с 18:31 до 19:01, белгородцы услышали громкие звуки, а затем увидели чёрный дым. Тогда сообщалось, что один из прилётов пришёлся по Крейде.

Утром следующего дня глава региона Вячеслав Гладков уточнил последствия вечерней атаки. Известно о двух пострадавших: женщину с осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2, а мужчина с осколочным ранением плеча от госпитализации после помощи медиков отказался.

Всего в областном центре выбило окна в 54 квартирах девяти многоквартирных домов. В 12 частных домах, помимо остекления, пострадали кровли и заборы.

Осколки посекли 61 автомобиль, четыре социальных объекта, включая детский сад, и четыре коммерческих объекта.

За минувшую ночь регион атаковали 29 украинских БПЛА. Четыре из них ударили по МКД в Шебекино, который несколько дней назад уже попадал под огонь ВСУ.

Второй удар за два дня: ВСУ атаковали один и тот же дом под Белгородом
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