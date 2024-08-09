Детсад, дома и 61 автомобиль повреждены после сильнейшего обстрела Белгорода

8 августа в Белгороде и Белгородском районе неоднократно объявляли ракетную опасность. В последнюю, которая действовала с 18:31 до 19:01, белгородцы услышали громкие звуки, а затем увидели чёрный дым. Тогда сообщалось, что один из прилётов пришёлся по Крейде.