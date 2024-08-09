Детсад, дома и 61 автомобиль повреждены после сильнейшего обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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8 августа в Белгороде и Белгородском районе неоднократно объявляли ракетную опасность. В последнюю, которая действовала с 18:31 до 19:01, белгородцы услышали громкие звуки, а затем увидели чёрный дым. Тогда сообщалось, что один из прилётов пришёлся по Крейде.
Утром следующего дня глава региона Вячеслав Гладков уточнил последствия вечерней атаки. Известно о двух пострадавших: женщину с осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2, а мужчина с осколочным ранением плеча от госпитализации после помощи медиков отказался.
Всего в областном центре выбило окна в 54 квартирах девяти многоквартирных домов. В 12 частных домах, помимо остекления, пострадали кровли и заборы.
Осколки посекли 61 автомобиль, четыре социальных объекта, включая детский сад, и четыре коммерческих объекта.
За минувшую ночь регион атаковали 29 украинских БПЛА. Четыре из них ударили по МКД в Шебекино, который несколько дней назад уже попадал под огонь ВСУ.