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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Последствия вечернего обстрела Белгорода

Стало известно о последствиях вечернего обстрела Белгорода: есть пострадавшие

8 августа 2024, 17:44
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия вечернего обстрела Белгорода

Два человека ранены при обстреле Белгорода

Пострадали мужчина и женщина. Разрушения выявили в многоквартирных и частных домах. Последствия атаки ВСУ обнаружили не только в Белгороде, но и в Ближней Игуменке и Северном.

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочным ранением ноги отвезли в больницу. Мужчину ранило в плечо, от госпитализации он отказался.

Разрушения в Белгороде выявили в 12 квартирах двух многоквартирных домов — выбиты окна. Те же последствия обнаружили в трёх частных домах. Кроме того, в ещё одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа.

В городе после прямого попадания снаряда загорелись четыре машины. Огонь уже потушили. Всего же повреждено десять автомобилей.

Последствия атаки есть не только в Белгороде. В Ближней Игуменке разрушения выявили в трёх частных домах. В Северном осколками посекло две машины.

Серия взрывов раздалась в Белгороде после 18:00. После грохота в небе белгородцы заметили чёрный дым, видно его было из разных районов города.

Последствия вечернего обстрела БелгородаПоследствия вечернего обстрела Белгорода
Последствия вечернего обстрела БелгородаПоследствия вечернего обстрела Белгорода
Последствия вечернего обстрела БелгородаПоследствия вечернего обстрела Белгорода
Последствия вечернего обстрела БелгородаПоследствия вечернего обстрела Белгорода
Последствия вечернего обстрела БелгородаПоследствия вечернего обстрела Белгорода
Последствия вечернего обстрела Белгорода
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
В Белгороде прогремела серия взрывов, в городе виден дым
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