Стало известно о последствиях вечернего обстрела Белгорода: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочным ранением ноги отвезли в больницу. Мужчину ранило в плечо, от госпитализации он отказался.
Разрушения в Белгороде выявили в 12 квартирах двух многоквартирных домов — выбиты окна. Те же последствия обнаружили в трёх частных домах. Кроме того, в ещё одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа.
В городе после прямого попадания снаряда загорелись четыре машины. Огонь уже потушили. Всего же повреждено десять автомобилей.
Последствия атаки есть не только в Белгороде. В Ближней Игуменке разрушения выявили в трёх частных домах. В Северном осколками посекло две машины.
Серия взрывов раздалась в Белгороде после 18:00. После грохота в небе белгородцы заметили чёрный дым, видно его было из разных районов города.