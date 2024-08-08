В Белгороде прогремела серия взрывов, в городе виден дым

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Белгороде вечером 8 августа было громко. После 18:00 объявили ракетную опасность, на фоне сирены прозвучало несколько взрывов.
В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Кроме того, горожане спустя время сообщили, что из разных частей города виден густой чёрный дым.
По предварительным данным, горят автомобили. Информации о других последствиях на момент публикации материала не поступало. Если ли пострадавшие среди мирных жителей, неизвестно.
Добавим, что в Белгороде 8 августа несколько раз объявляли ракетную опасность.