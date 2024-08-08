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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Дым после обстрела в Белгороде

В Белгороде прогремела серия взрывов, в городе виден дым

8 августа 2024, 15:54
Фото: bel.ru
Дым после обстрела в Белгороде

Над Белгородом появился дым после взрывов

Громко в городе было после 18:00. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Спустя время в Белгороде заметили густой чёрный дым, видно его из разных частей города. По предварительным данным, горят машины.
Сюжет
Пво

В Белгороде вечером 8 августа было громко. После 18:00 объявили ракетную опасность, на фоне сирены прозвучало несколько взрывов.

В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Кроме того, горожане спустя время сообщили, что из разных частей города виден густой чёрный дым.

По предварительным данным, горят автомобили. Информации о других последствиях на момент публикации материала не поступало. Если ли пострадавшие среди мирных жителей, неизвестно.

Добавим, что в Белгороде 8 августа несколько раз объявляли ракетную опасность.

Чёрный дым в Белгороде после взрывов Чёрный дым в Белгороде после взрывов
Чёрный дым в Белгороде после взрывов Чёрный дым в Белгороде после взрывов
Чёрный дым в Белгороде после взрывовЧёрный дым в Белгороде после взрывов
Горящие автомобили в БелгородеГорящие автомобили в Белгороде
Чёрный дым в Белгороде после взрывов
Фото: bel.ru
В Белгороде с самого утра гремят взрывы, без конца объявляется ракетная опасность
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