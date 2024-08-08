bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Мужчина погиб при обстреле белгородской Бессоновки

Второй за день мирный житель погиб при обстрелах Белгородской области

8 августа 2024, 16:21
Фото: 1MI

Мужчина погиб при обстреле белгородской Бессоновки

ВСУ 8 августа атаковали Бессоновку из РСЗО. К вечеру стало известно о гибели мирного жителя. Он скончался до приезда медиков.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области стало больше жертв обстрелов ВСУ. К вечеру 8 августа стало известно, что при сегодняшней атаке на Бессоновку погиб ещё один мирный житель. Мужчина скончался до приезда медиков.

Село в Белгородском районе противник обстрелял из РСЗО. Ранен ещё один мирный житель. Его в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу.

За сутки это уже второй погибший. Ранее стало известно о гибели мужчины в Шебекино при обстреле. Тогда же ранило ещё одного мирного жителя.

Мужчина под Белгородом ранен после обстрела из РСЗО: он в крайне тяжёлом состоянии
Узнать подробнее
Читайте также:
Один мирный житель погиб, второй ранен. Что известно о новой атаке ВСУ на Шебекино?86 атак, 16 раненых: в Белгородской области сохраняется напряжённая обстановкаМужчина и женщина ранены в белгородском приграничье
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Бессоновка#Белгород#Обстрел#Погибший#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#РСЗО
Подпишитесь
Стало известно о последствиях вечернего обстрела Белгорода: есть пострадавшие
Сегодня, 17:44
Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
Сегодня, 08:27
«Пока здесь опасно»: белгородцев попросили уехать из ещё одного села
Сегодня, 16:25
Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление
Сегодня, 12:27
«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге
Сегодня, 14:02