Второй за день мирный житель погиб при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В Белгородской области стало больше жертв обстрелов ВСУ. К вечеру 8 августа стало известно, что при сегодняшней атаке на Бессоновку погиб ещё один мирный житель. Мужчина скончался до приезда медиков.
Село в Белгородском районе противник обстрелял из РСЗО. Ранен ещё один мирный житель. Его в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу.
За сутки это уже второй погибший. Ранее стало известно о гибели мужчины в Шебекино при обстреле. Тогда же ранило ещё одного мирного жителя.