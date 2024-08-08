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Posted Вчера, 23:11

Published Вчера, 23:11

Modified Вчера, 23:13

Updated Вчера, 23:13

Мужчина и женщина ранены в белгородском приграничье: из доставляют в больницы

Мужчина и женщина ранены в белгородском приграничье: из доставляют в больницы

7 августа 2024, 23:11
Фото: Изображение Midjourney
Атаке подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Ранения получили два человека, они доставляются в больницу.

Два человека получили ранения из-за обстрела села Ясные Зори Белгородского района Вооружёнными силами Украины. В населённом пункте есть повреждения.

Женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Её доставляют попутными машинами в городскую больницу Белгорода №2.

У ещё одного раненого — мужчины — осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. Бригада скорой помощи его доставляет в больницу Белгорода №2. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В населённом пункте из-за сброса взрывного устройства дроном ВСУ повреждён частный дом и четыре автомобиля.

Ранее в селе Пороз Грайворонского городского округа пострадал мирный житель. Населённый пункт атаковал беспилотник.

Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек
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