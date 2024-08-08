Мужчина и женщина ранены в белгородском приграничье: из доставляют в больницы

Posted Вчера, 23:11
Published Вчера, 23:11
Modified Вчера, 23:13
Updated Вчера, 23:13
Два человека получили ранения из-за обстрела села Ясные Зори Белгородского района Вооружёнными силами Украины. В населённом пункте есть повреждения.
Женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Её доставляют попутными машинами в городскую больницу Белгорода №2.
У ещё одного раненого — мужчины — осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. Бригада скорой помощи его доставляет в больницу Белгорода №2. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
В населённом пункте из-за сброса взрывного устройства дроном ВСУ повреждён частный дом и четыре автомобиля.
Ранее в селе Пороз Грайворонского городского округа пострадал мирный житель. Населённый пункт атаковал беспилотник.