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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

При обстреле Белгородской области пострадал ещё один мирный житель.

Мужчина под Белгородом ранен после обстрела из РСЗО: он в крайне тяжёлом состоянии

8 августа 2024, 14:19
Фото: 1MI
При обстреле Белгородской области пострадал ещё один мирный житель.

Мирный житель ранен после обстрела белгородской Бессоновки

У пострадавшего — проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. После обстрела есть разрушения в частных домах, на сельхозпредприятии. Помимо этого, осколками повреждены машины.
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Обстрел

ВСУ атаковали из РСЗО Бессоновку в Белгородском районе. Пострадал мужчина. Мирный житель получил проникающее ранение головы и осколочное ранение рук. Состояние пострадавшего оценивают как крайне тяжёлое.

После обстрела разрушения есть в двух частных домах, а также на сельхозпредприятии. Осколками повреждено восемь машин.

Ещё один мирный житель сегодня пострадал при обстреле Шебекино. Его госпитализировали с ранением голени. Кроме того, в результате обстрела города погиб ещё один мужчина.

Добавим, что ночью стало известно о двоих раненых мирных жителях. При атаке на Ясные Зори женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, мужчина — только осколочные ранения.

Один мирный житель погиб, второй ранен. Что известно о новой атаке ВСУ на Шебекино?
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