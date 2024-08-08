Мужчина под Белгородом ранен после обстрела из РСЗО: он в крайне тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
ВСУ атаковали из РСЗО Бессоновку в Белгородском районе. Пострадал мужчина. Мирный житель получил проникающее ранение головы и осколочное ранение рук. Состояние пострадавшего оценивают как крайне тяжёлое.
После обстрела разрушения есть в двух частных домах, а также на сельхозпредприятии. Осколками повреждено восемь машин.
Ещё один мирный житель сегодня пострадал при обстреле Шебекино. Его госпитализировали с ранением голени. Кроме того, в результате обстрела города погиб ещё один мужчина.
Добавим, что ночью стало известно о двоих раненых мирных жителях. При атаке на Ясные Зори женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, мужчина — только осколочные ранения.