ВГТРК: военкор Евгений Поддубный ранен, он находится в больнице

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
ВГТРК выступила с официальным заявлением по уроженцу Белгородской области, военкору Евгению Поддубному. Ранее появилась информация, что журналист мог погибнуть в результате атаки дрона в Курской области.
Сообщается, что Поддубный ранен.
«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщили в Telegram-канале «ВЕСТИ». РИА «Новости» со ссылкой на «Россию-24» пишет, что машина Поддубного попала под обстрел в курском приграничье.
Телеканал «Звезда» уточняет, что журналист находится «в крайне тяжёлом состоянии».
Дополнение: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Евгений Поддубный пришёл в сознание. Он получает необходимое лечение.
Ранее информацию о том, что Поддубный погиб, опроверг и депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — сообщил он в своём Telegram-канале.
О том, что военкор выжил, сообщил и политик Олег Царёв. При этом ранее он утверждал, что «на ВГТРК смерть подтвердили». Спустя время в Telegram-канале появилось другое сообщение: «Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приёмной губернатора Курской области».