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Евгений Поддубный

ВГТРК: военкор Евгений Поддубный ранен, он находится в больнице

7 августа 2024, 20:11
Фото: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»
Евгений Поддубный

В ВГТРК сообщили о ранении военкора Поддубного в Курской области

Вечером 7 августа появилась информация о возможной гибели военкора в результате атаки дрона в Курской области. Однако спустя время несколько источников сообщили, что Евгений Поддубный выжил. Информацию подтвердили в ВГТРК. «Звезда» сообщает, что журналист в тяжёлом состоянии.

ВГТРК выступила с официальным заявлением по уроженцу Белгородской области, военкору Евгению Поддубному. Ранее появилась информация, что журналист мог погибнуть в результате атаки дрона в Курской области.

Сообщается, что Поддубный ранен.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщили в Telegram-канале «ВЕСТИ». РИА «Новости» со ссылкой на «Россию-24» пишет, что машина Поддубного попала под обстрел в курском приграничье.

Телеканал «Звезда» уточняет, что журналист находится «в крайне тяжёлом состоянии».

Дополнение: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Евгений Поддубный пришёл в сознание. Он получает необходимое лечение.

Ранее информацию о том, что Поддубный погиб, опроверг и депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — сообщил он в своём Telegram-канале.

О том, что военкор выжил, сообщил и политик Олег Царёв. При этом ранее он утверждал, что «на ВГТРК смерть подтвердили». Спустя время в Telegram-канале появилось другое сообщение: «Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приёмной губернатора Курской области».

Депутат Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного в Курской области
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Курская область#Евгений поддубный#Гибель#Россия#Новости Белгорода#Опровержение#Белгород#Вгтрк#Атака ВСУ#Дроны
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