ВГТРК: военкор Евгений Поддубный ранен, он находится в больнице

О том, что военкор выжил, сообщил и политик Олег Царёв. При этом ранее он утверждал, что «на ВГТРК смерть подтвердили». Спустя время в Telegram-канале появилось другое сообщение: «Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приёмной губернатора Курской области».