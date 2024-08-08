Один мирный житель погиб, второй ранен. Что известно о новой атаке ВСУ на Шебекино?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В результате обстрела Шебекино погиб мирный житель. Врачи боролись за жизнь раненого мужчины, но тот от полученных травм скончался по пути в больницу.
У ещё одного мирного жителя диагностировали ранение голени. Его доставили в горбольницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Из-за прилёта снаряда на территории рынка загорелись торговые модули. Пожарные расчёты уже ликвидировали возгорание. Также в трёх многоквартирных домах повреждено остекление.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Отметим, что вчерашний день в Белгородской области тоже был неспокойным: из-за непрекращающихся обстрелов ранения получили 16 человек, 13 из которых сейчас находятся в медицинских учреждениях.