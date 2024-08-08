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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Последствия прилёта на шебекинском рынке

Один мирный житель погиб, второй ранен. Что известно о новой атаке ВСУ на Шебекино?

8 августа 2024, 09:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия прилёта на шебекинском рынке

Мирный житель погиб после обстрела белгородского Шебекино

Под огнём оказался город Шебекино: прилёт пришёлся на территорию рынка. В результате атаки один человек погиб, ещё один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате обстрела Шебекино погиб мирный житель. Врачи боролись за жизнь раненого мужчины, но тот от полученных травм скончался по пути в больницу.

У ещё одного мирного жителя диагностировали ранение голени. Его доставили в горбольницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Из-за прилёта снаряда на территории рынка загорелись торговые модули. Пожарные расчёты уже ликвидировали возгорание. Также в трёх многоквартирных домах повреждено остекление.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Отметим, что вчерашний день в Белгородской области тоже был неспокойным: из-за непрекращающихся обстрелов ранения получили 16 человек, 13 из которых сейчас находятся в медицинских учреждениях.

86 атак, 16 раненых: в Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка
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