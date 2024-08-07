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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Шесть человек ранены из-за обстрелов белгородского Шебекино

Без раненых не обошлось: шесть человек пострадали в ходе трёх обстрелов Шебекино

7 августа 2024, 15:07
Фото: 1MI

Шесть человек ранены из-за обстрелов белгородского Шебекино

За сутки ВСУ трижды атаковали столицу приграничного муниципалитета. В ходе двух обстрелов ранены шесть человек. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате двух обстрелов Шебекино ранения получили шесть мирных жителей. Троих с различными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Ещё двое пострадавших вызвали скорую самостоятельно: один мужчина получил ранение кисти, второй — ранения грудной клетки и плеча. Вечером всех пятерых доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

Шестой пострадавший получил осколочное ранение руки, врачи оказали ему помощь на месте, поскольку от госпитализации тот отказался.

Всего разрушения в Шебекино зафиксировали в 10 МКД, здании храма и двух коммерческих объектах: в них выбиты окна, посечены фасады и кровли. Повреждены также шесть автомобилей.

В настоящее время властям не поступала информация о пострадавших и разрушениях в результате третьего обстрела. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что за сегодняшний день также пострадали ещё четыре человека: в Нежеголи, Колотиловке и Ясных Зорях.

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