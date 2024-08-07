Без раненых не обошлось: шесть человек пострадали в ходе трёх обстрелов Шебекино

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В результате двух обстрелов Шебекино ранения получили шесть мирных жителей. Троих с различными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Ещё двое пострадавших вызвали скорую самостоятельно: один мужчина получил ранение кисти, второй — ранения грудной клетки и плеча. Вечером всех пятерых доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
Шестой пострадавший получил осколочное ранение руки, врачи оказали ему помощь на месте, поскольку от госпитализации тот отказался.
Всего разрушения в Шебекино зафиксировали в 10 МКД, здании храма и двух коммерческих объектах: в них выбиты окна, посечены фасады и кровли. Повреждены также шесть автомобилей.
В настоящее время властям не поступала информация о пострадавших и разрушениях в результате третьего обстрела. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Напомним, что за сегодняшний день также пострадали ещё четыре человека: в Нежеголи, Колотиловке и Ясных Зорях.