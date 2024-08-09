Второй удар за два дня: ВСУ атаковали один и тот же дом под Белгородом

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Шебекино, который уже попадал под удар ВСУ двое суток назад. На этот раз в нескольких квартирах МКД произошёл пожар.
По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал. В настоящее время последствия уточняются.
Напомним, что этот же многоквартирный дом попадал под удар утром 7 августа. Тогда один дрон влетел в одну из квартир, разбив окно, а затем туда же влетел второй БПЛА, устроив возгорание. Тогда повреждены оказались остекление и балконы.
Предварительно, обошлось без жертв, однако на следующий день стало известно о шести пострадавших в результате трёх обстрелов Шебекино. Их всех госпитализировали.