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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Новые последствия атаки БПЛА в Шебекино.

Второй удар за два дня: ВСУ атаковали один и тот же дом под Белгородом

9 августа 2024, 06:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Новые последствия атаки БПЛА в Шебекино.

ВСУ второй раз за несколько суток ударили по одному и тому же МКД в Шебекино

Под ударом ВСУ второй раз за два дня оказался один и тот же многоквартирный дом. На этот раз его атаковали четыре украинских дрона, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Шебекино, который уже попадал под удар ВСУ двое суток назад. На этот раз в нескольких квартирах МКД произошёл пожар.

По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал. В настоящее время последствия уточняются.

Напомним, что этот же многоквартирный дом попадал под удар утром 7 августа. Тогда один дрон влетел в одну из квартир, разбив окно, а затем туда же влетел второй БПЛА, устроив возгорание. Тогда повреждены оказались остекление и балконы.

Предварительно, обошлось без жертв, однако на следующий день стало известно о шести пострадавших в результате трёх обстрелов Шебекино. Их всех госпитализировали.

Последствиям слева уже несколько суток, справа — появились из-за удара 9 августа.Последствиям слева уже несколько суток, справа — появились из-за удара 9 августа.
Новые последствия обстрелаНовые последствия обстрела
Последствиям слева уже несколько суток, справа — появились из-за удара 9 августа.
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Город Шебекино остался без света, а затем попал под атаку дронов ВСУ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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