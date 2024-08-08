Сотрудники ФСБ изъяли крупную партию синтетических наркотиков у белгородца

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый хранит у себя дома большое количество метилэфедрона. Наркотик был изъят, а в отношении задержанного возбудили два уголовных дела — за незаконное приобретение, хранение и перевозку крупной партии наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и за производство, сбыт и пересылку наркотических средств в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).