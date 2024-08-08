bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Наркотики

Сотрудники ФСБ изъяли крупную партию синтетических наркотиков у белгородца

8 августа 2024, 14:44
Фото: 1MI
Наркотики

Житель белгородского Шебекино хотел сбыть большую партию метилэфедрона

В Шебекино сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в подготовке к торговле наркотиками. У него дома обнаружили большое количество метилэфедрона. Теперь он проведёт несколько лет в тюрьме, сообщили в ведомстве.

В городе Шебекино в Белгородской области сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в подготовке к торговле крупной партией синтетических наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый хранит у себя дома большое количество метилэфедрона. Наркотик был изъят, а в отношении задержанного возбудили два уголовных дела — за незаконное приобретение, хранение и перевозку крупной партии наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и за производство, сбыт и пересылку наркотических средств в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

У двоих белгородцев силовики ФСБ изъяли особо крупную партию наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Тульской области отправится в колонию за покушение на сбыт наркотиковКусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородцаБелгородские наркоманы: кто они и как им помочь?
#Валерия Колесникова#Происшествия#Наркотики#Шебекино#Задержание#Белгород
Подпишитесь
Мужчина под Белгородом ранен после обстрела из РСЗО: он в крайне тяжёлом состоянии
Сегодня, 14:19
В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
Сегодня, 07:20
Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
Сегодня, 08:27
Журналисты анонсировали интервью с выжившим экс-мэром Купянска Мацегорой
Сегодня, 11:56
Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление
Сегодня, 12:27
«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге
Сегодня, 14:02