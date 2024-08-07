Город Шебекино остался без света, а затем попал под атаку дронов ВСУ

Спустя час стало известно, что город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ. Беспилотники ударили по многоквартирному дому: один влетел в квартиру, разбив окно, а из-за атаки второго в том же жилье произошло возгорание. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь.