Город Шебекино остался без света, а затем попал под атаку дронов ВСУ

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Около семи часов утра стало известно об аварийном отключении электроэнергии в десяти населённых пунктах Шебекинского городского округа. Без света временно остались жители Шебекино, Маломихайловки, Вознесеновки, Нежеголи, Щигоревки, Купино, Яблочково, Ржевки, Чураево и Крапивного.
К восстановлению аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.
Спустя час стало известно, что город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ. Беспилотники ударили по многоквартирному дому: один влетел в квартиру, разбив окно, а из-за атаки второго в том же жилье произошло возгорание. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь.
В доме также оказались повреждены окна соседних квартир и балконы. На месте происшествия работали оперативные службы.