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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Последствия атаки на Шебекино

Город Шебекино остался без света, а затем попал под атаку дронов ВСУ

7 августа 2024, 06:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия атаки на Шебекино

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области дронами

Утро 7 августа у жителей Шебекинского округа началось с отключения электроэнергии, после чего центр муниципалитета атаковали ВСУ. Повреждения зафиксировали в многоквартирном доме. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Около семи часов утра стало известно об аварийном отключении электроэнергии в десяти населённых пунктах Шебекинского городского округа. Без света временно остались жители Шебекино, Маломихайловки, Вознесеновки, Нежеголи, Щигоревки, Купино, Яблочково, Ржевки, Чураево и Крапивного.

К восстановлению аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.

Спустя час стало известно, что город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ. Беспилотники ударили по многоквартирному дому: один влетел в квартиру, разбив окно, а из-за атаки второго в том же жилье произошло возгорание. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь.

В доме также оказались повреждены окна соседних квартир и балконы. На месте происшествия работали оперативные службы.

Последствия атаки на ШебекиноПоследствия атаки на Шебекино
Последствия атаки на Шебекино
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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