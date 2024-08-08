Украинская ДРГ на машине скорой помощи? Белгородцев и курян предупреждают о фейке

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Сети стала распространяться информация о том, что якобы члены украинской ДРГ на машине скорой помощи едут в сторону Курской области. Однако, предварительно, эта новость является фейковой.
Ориентировку на машину скорой помощи под управлением ВСУ якобы опубликовали в УМВД по Курской области. Журналисты «Осторожно, новости» обратились в местные правоохранительные органы и выяснили, что распространяющаяся среди белгородцев и курян новость — фейк. Предположительно, ориентировку создали с помощью старой фотографии московской скорой.
Отметим, что ВСУ с утра 6 августа атакуют Курскую область: ранены уже более 30 человек, есть погибшие. При этом не утихают слухи о наступлении ВСУ на Белгородскую область: об этом ранее сообщал российский политолог, а затем в интернете появилась информация о перебросе украинских подразделений на Харьковское направление.