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Скорая помощь

Украинская ДРГ на машине скорой помощи? Белгородцев и курян предупреждают о фейке

8 августа 2024, 12:43
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородцев предупредили о фейке с передвижением ВСУ на машине скорой помощи

Украинцы рассылают среди белгородцев и курян новый фейк: якобы ВСУ передвигаются на машине скорой помощи. Однако в УМВД по Курской области эту информацию опровергли.

В Сети стала распространяться информация о том, что якобы члены украинской ДРГ на машине скорой помощи едут в сторону Курской области. Однако, предварительно, эта новость является фейковой.

Ориентировку на машину скорой помощи под управлением ВСУ якобы опубликовали в УМВД по Курской области. Журналисты «Осторожно, новости» обратились в местные правоохранительные органы и выяснили, что распространяющаяся среди белгородцев и курян новость — фейк. Предположительно, ориентировку создали с помощью старой фотографии московской скорой.

Фейковая ориентировкаФейковая ориентировка
Фейковая ориентировка
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Отметим, что ВСУ с утра 6 августа атакуют Курскую область: ранены уже более 30 человек, есть погибшие. При этом не утихают слухи о наступлении ВСУ на Белгородскую область: об этом ранее сообщал российский политолог, а затем в интернете появилась информация о перебросе украинских подразделений на Харьковское направление.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Новости Белгорода#Белгород#Фейк#Скорая#Приграничье#Украинская ДРГ
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