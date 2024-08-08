Украинская ДРГ на машине скорой помощи? Белгородцев и курян предупреждают о фейке

Отметим, что ВСУ с утра 6 августа атакуют Курскую область: ранены уже более 30 человек, есть погибшие. При этом не утихают слухи о наступлении ВСУ на Белгородскую область: об этом ранее сообщал российский политолог, а затем в интернете появилась информация о перебросе украинских подразделений на Харьковское направление.