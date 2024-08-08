ВСУ вновь ударили по Белгородской области: пострадал мужчина, есть разрушения

С утра четверга в регионе из-за атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Утром в результате обстрела Шебекино мужчина получил ранение голени. После обстрела Бессоновки из РСЗО в крайне тяжёлом состоянии в больницу доставили мирного жителя: он получил проникающее ранение головы и осколочные ранения рук.