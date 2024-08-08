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Два района в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

ВСУ вновь ударили по Белгородской области: пострадал мужчина, есть разрушения

8 августа 2024, 19:43
Фото: 1MI

Два района в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Шебекино. В городе после двух обстрелов есть разрушения. Кроме того, ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Борисовском районе.
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Обстрел

Город Шебекино вновь попал под обстрел. Пострадал мирный житель. Мужчина получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

После двух обстрелов разрушения выявили в десяти частных домах и гараже. Осколками посекло шесть машин.

Также ВСУ ударили по селу Байцуры в Борисовском районе дронами-камикадзе. Разрушения есть в двух домах. Осколками посекло забор одного дома.

С утра четверга в регионе из-за атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Утром в результате обстрела Шебекино мужчина получил ранение голени. После обстрела Бессоновки из РСЗО в крайне тяжёлом состоянии в больницу доставили мирного жителя: он получил проникающее ранение головы и осколочные ранения рук.

Ещё два человека пострадали при вечернем обстреле Белгорода. Женщину отвезли в больницу с осколочным ранением ноги. Мужчину ранило в плечо, от госпитализации он отказался.

Два человека в результате атак погибли. Жертвами стали мужчины. Они погибли при обстрелах Шебекино и Бессоновки.

Стало известно о последствиях вечернего обстрела Белгорода: есть пострадавшие
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