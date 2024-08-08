ВСУ вновь ударили по Белгородской области: пострадал мужчина, есть разрушения

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Город Шебекино вновь попал под обстрел. Пострадал мирный житель. Мужчина получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась.
После двух обстрелов разрушения выявили в десяти частных домах и гараже. Осколками посекло шесть машин.
Также ВСУ ударили по селу Байцуры в Борисовском районе дронами-камикадзе. Разрушения есть в двух домах. Осколками посекло забор одного дома.
С утра четверга в регионе из-за атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Утром в результате обстрела Шебекино мужчина получил ранение голени. После обстрела Бессоновки из РСЗО в крайне тяжёлом состоянии в больницу доставили мирного жителя: он получил проникающее ранение головы и осколочные ранения рук.
Ещё два человека пострадали при вечернем обстреле Белгорода. Женщину отвезли в больницу с осколочным ранением ноги. Мужчину ранило в плечо, от госпитализации он отказался.
Два человека в результате атак погибли. Жертвами стали мужчины. Они погибли при обстрелах Шебекино и Бессоновки.