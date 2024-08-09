Масштабной атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область ночью, есть разрушения

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Прошлой ночью украинские военные совершили массированную атаку на регионы России. Системы противовоздушной обороны уничтожили 75 беспилотников самолётного типа.
По данным Министерства обороны, наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 26. Ещё 19 — над Липецкой, семь — в Курской, пять — в Брянской, четыре — над Воронежской и один беспилотник был сбит в небе над Орловской областью. Ещё пять уничтожили в Республике Крым. Восемь беспилотников уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о другой цифре. По его словам, за ночь над территорией области удалось сбить 29 БПЛА самолётного типа. К счастью, среди мирного населения нет пострадавших, но есть разрушения.
В Старом Осколе в результате атаки выбиты окна и повреждены кровли, фасады и заборы двух частных домов, а также один легковой автомобиль.
В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия после атаки беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.