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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Всего 75 БПЛА атаковали регионы России.

Масштабной атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область ночью, есть разрушения

9 августа 2024, 06:27
Всего 75 БПЛА атаковали регионы России.

Более 20 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область ночью

По сообщению губернатора, регион атаковали 29 БПЛА. Цифра разнится с данными Минобороны, у ведомства она меньше — 26. Есть последствия в Старом и Новом Осколах. В первом городе повреждены несколько домов, а во втором произошёл пожар.

Прошлой ночью украинские военные совершили массированную атаку на регионы России. Системы противовоздушной обороны уничтожили 75 беспилотников самолётного типа.

По данным Министерства обороны, наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 26. Ещё 19 — над Липецкой, семь — в Курской, пять — в Брянской, четыре — над Воронежской и один беспилотник был сбит в небе над Орловской областью. Ещё пять уничтожили в Республике Крым. Восемь беспилотников уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о другой цифре. По его словам, за ночь над территорией области удалось сбить 29 БПЛА самолётного типа. К счастью, среди мирного населения нет пострадавших, но есть разрушения.

В Старом Осколе в результате атаки выбиты окна и повреждены кровли, фасады и заборы двух частных домов, а также один легковой автомобиль.

В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия после атаки беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

ВСУ вновь ударили по Белгородской области: пострадал мужчина, есть разрушения
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