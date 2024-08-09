Масштабной атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область ночью, есть разрушения

По данным Министерства обороны, наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 26. Ещё 19 — над Липецкой, семь — в Курской, пять — в Брянской, четыре — над Воронежской и один беспилотник был сбит в небе над Орловской областью. Ещё пять уничтожили в Республике Крым. Восемь беспилотников уничтожены над акваторией Чёрного моря.