bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Следы в небе после взрывов

В Белгороде с самого утра гремят взрывы, без конца объявляется ракетная опасность

6 августа 2024, 07:41
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов

Серия взрывов прозвучала в Белгороде

Давно такого не было: после недолго затишья в Белгороде без конца звучат взрывы. Ракетную опасность с утра объявляли уже четыре раза. Сирена не успевает смолкнуть, как включается снова.

Всё утро жители Белгорода слышат взрывы над городом. За утро тревогу объявляли четырежды, и последние две сирены включили меньше чем через 10 минут после отбоя.

Грохот в небе не смолкает. Сирена ракетной опасности выключается и сразу включается снова.

В это время на границе Украины и Курской области неспокойно. ВСУ пытаются прорваться на территорию России в районе Суджи и Коренево.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов предупредил жителей региона, что в ближайшие несколько часов будет много информационных вбросов со стороны противника.

ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Давно такого не было: в Белгороде с утра не смолкает сирена и гремят взрывыУтро в Белгородской области началось со взрывовСемь жителей, трое из которых — дети, ранены после ночных обстрелов приграничья
#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Украина#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#Тревога#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
ВСУ обстреляли дома и соцобъекты в Белгородской области — один из них загорелся
Сегодня, 10:44
Увеличилось число пострадавших после атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья»
Сегодня, 08:29
Белгородцы 5 августа всё же смогли полюбоваться праздничным «салютом»
Сегодня, 08:06
Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова
Сегодня, 09:34
Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью
Сегодня, 09:02
ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
Сегодня, 07:20