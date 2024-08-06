В Белгороде с самого утра гремят взрывы, без конца объявляется ракетная опасность

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Всё утро жители Белгорода слышат взрывы над городом. За утро тревогу объявляли четырежды, и последние две сирены включили меньше чем через 10 минут после отбоя.
Грохот в небе не смолкает. Сирена ракетной опасности выключается и сразу включается снова.
В это время на границе Украины и Курской области неспокойно. ВСУ пытаются прорваться на территорию России в районе Суджи и Коренево.
Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов предупредил жителей региона, что в ближайшие несколько часов будет много информационных вбросов со стороны противника.