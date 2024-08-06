ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе

В Курской области неспокойно с ночи. В регионе объявляли ракетную опасность. К утру, по информации Смирнова, ПВО сбила 26 беспилотников самолётного типа. В результате обстрела города Суджи пострадали пять человек, трое из них — дети. Кроме того, украинский дрон атаковал автомобиль — ранены два человека.