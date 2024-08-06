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Published Сегодня, 07:20

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Врио губернатора Курской области прокомментировал ситуацию на границе

ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе

6 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI

Врио губернатора Курской области прокомментировал ситуацию на границе

Утром в Сети появилась информация о том, что ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. Ситуацию прокомментировал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он предупредил, что в ближайшие часы от противника стоит ожидать «много информационных вбросов».
Сюжет
Граница

ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Целью для атаки противник выбрал Суджанский и Кореневский районы.

По словам врио губернатора соседнего региона Алексея Смирнова, пограничники и бойцы ВС РФ не допустили прорыва границы. Также Смирнов предупредил, что в ближайшие часы «будет появляться много информационных вбросов» со стороны противника.

В Курской области неспокойно с ночи. В регионе объявляли ракетную опасность. К утру, по информации Смирнова, ПВО сбила 26 беспилотников самолётного типа. В результате обстрела города Суджи пострадали пять человек, трое из них — дети. Кроме того, украинский дрон атаковал автомобиль — ранены два человека.

Семь жителей, трое из которых — дети, ранены после ночных обстрелов приграничья
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#Инна Рогова#Происшествия#Курская область#Граница#ВСУ#Прорыв#Приграничье#СВО#Алексей Смирнов
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