ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Целью для атаки противник выбрал Суджанский и Кореневский районы.
По словам врио губернатора соседнего региона Алексея Смирнова, пограничники и бойцы ВС РФ не допустили прорыва границы. Также Смирнов предупредил, что в ближайшие часы «будет появляться много информационных вбросов» со стороны противника.
В Курской области неспокойно с ночи. В регионе объявляли ракетную опасность. К утру, по информации Смирнова, ПВО сбила 26 беспилотников самолётного типа. В результате обстрела города Суджи пострадали пять человек, трое из них — дети. Кроме того, украинский дрон атаковал автомобиль — ранены два человека.