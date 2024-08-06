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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Последствия ночного обстрела

Семь жителей, трое из которых — дети, ранены после ночных обстрелов приграничья

6 августа 2024, 07:02
Фото: страница Алексея Смирнова в соцсети
Последствия ночного обстрела

ВСУ атаковали несколько муниципалитетов Курской области

В ночь с 5 на 6 августа украинские военные атаковали не только Белгородскую, но и соседнюю Курскую область. Ранены сразу семь мирных жителей, трое из них — дети. Разрушены несколько домов, сообщают «Курские известия».
Сюжет
Дети

Минувшей ночью под удар ВСУ попал город Суджа Курской области. В результате массированной атаки пострадали пять человек. Трое раненых — дети. Всех пострадавших экстренно доставили в Суджанскую районную больницу. Там им медики оказывают всю необходимую помощь.

Также в городе практически разрушены несколько жилых домов. На фото видно, что пострадали балконы, остекление, крыши и стены. Более точную информацию о характере разрушений предоставят после подомового обхода. Сейчас его не позволяет сделать оперативная обстановка.

Ближе к утру дрон ВСУ атаковал легковое авто на станции Глушково Глушковского района. Пострадали ещё два мирных жителя. Их доставили в Глушковскую районную больницу.

Подробности о состоянии всех жертв не раскрываются.

Последствия ночного обстрелаПоследствия ночного обстрела
Последствия ночного обстрелаПоследствия ночного обстрела
Последствия ночного обстрелаПоследствия ночного обстрела
Последствия ночного обстрелаПоследствия ночного обстрела
Последствия ночного обстрелаПоследствия ночного обстрела
Последствия ночного обстрела
Фото: страница Алексея Смирнова в соцсети
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