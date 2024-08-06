Семь жителей, трое из которых — дети, ранены после ночных обстрелов приграничья

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Минувшей ночью под удар ВСУ попал город Суджа Курской области. В результате массированной атаки пострадали пять человек. Трое раненых — дети. Всех пострадавших экстренно доставили в Суджанскую районную больницу. Там им медики оказывают всю необходимую помощь.
Также в городе практически разрушены несколько жилых домов. На фото видно, что пострадали балконы, остекление, крыши и стены. Более точную информацию о характере разрушений предоставят после подомового обхода. Сейчас его не позволяет сделать оперативная обстановка.
Ближе к утру дрон ВСУ атаковал легковое авто на станции Глушково Глушковского района. Пострадали ещё два мирных жителя. Их доставили в Глушковскую районную больницу.
Подробности о состоянии всех жертв не раскрываются.