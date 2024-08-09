Пожар в частном доме возник после атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали три населённых пункта в Шебекинском горокруге

Атаки на Белгородскую область продолжаются. В этот раз украинские военные обстреляли и ударили с помощью дронов по Шебекино, Мурому и Вознесеновке. К счастью, обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения. В частности, в одном из домов произошёл пожар.