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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В белгородской Вознесеновке после атаки БПЛА загорелся частный дом.

Пожар в частном доме возник после атаки ВСУ на Белгородскую область

9 августа 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
В белгородской Вознесеновке после атаки БПЛА загорелся частный дом.

ВСУ атаковали три населённых пункта в Шебекинском горокруге

Атаки на Белгородскую область продолжаются. В этот раз украинские военные обстреляли и ударили с помощью дронов по Шебекино, Мурому и Вознесеновке. К счастью, обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения. В частности, в одном из домов произошёл пожар.
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Пожар

В Шебекино в результате обстрела повреждены кровли частного дома и хозяйственной постройки. Осколками посекло легковое авто.

В селе Вознесеновка украинский беспилотник атаковал территорию частного домовладения. В доме и надворных постройках возник пожар. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия и потушили очаг возгорания.

Другой БПЛА атаковал нежилое помещение в селе Муром. В результате атаки разрушена крыша.

На данный момент информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ночью Белгородская область также подверглась массированной атаке ВСУ с помощью дронов. Один из районов региона атаковали сразу 29 беспилотных летательных аппаратов. Есть разрушения.

Масштабной атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область ночью, есть разрушения
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