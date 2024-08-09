Пожар в частном доме возник после атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Шебекино в результате обстрела повреждены кровли частного дома и хозяйственной постройки. Осколками посекло легковое авто.
В селе Вознесеновка украинский беспилотник атаковал территорию частного домовладения. В доме и надворных постройках возник пожар. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия и потушили очаг возгорания.
Другой БПЛА атаковал нежилое помещение в селе Муром. В результате атаки разрушена крыша.
На данный момент информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ночью Белгородская область также подверглась массированной атаке ВСУ с помощью дронов. Один из районов региона атаковали сразу 29 беспилотных летательных аппаратов. Есть разрушения.