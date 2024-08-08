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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Сирена

Могут ли в Белгороде сократить сирену и убрать звуковое предупреждение об отбое?

8 августа 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Демидов ответил, можно ли убрать звуковое предупреждение об отбое в ночное время

Одна из жительниц областного центра отметила, что её дети по ночам очень пугаются звуков сирены и отбоя, поэтому попросила сократить их продолжительность до 30 секунд. Мэр ответил, почему это сделать не получится.

К мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Они предложила сократить продолжительность ночных сирен воздушной тревоги с трёх минут до 30 секунд. При этом звуковое предупреждение об отбое тревоги, по её мнению, и вовсе стоит убрать.

«Сделайте, пожалуйста, не такую продолжительную сирену ночью: полминуты достаточно. А отбой вообще уберите, посмотрим в приложении, когда его объявят. Дети пугаются ночного подъёма под такие звуки», — объяснила женщина.

Мэр объяснил белгородке, что продолжительность оповещения утверждена федеральными правовыми актами: именно поэтому сирена звучит в случае ракетной опасности три минуты.

«Устройства оповещения включаются и ночью, порядок такой же. Это необходимо для своевременного и экстренного оповещения населения об угрозах, чтобы жители проснулись и перешли в безопасное место. Мера вынужденная, оповещения включаются только в случае непосредственной угрозы», — объяснил Демидов.

Непосредственно про отмену звукового предупреждения об отбое мэр не пояснил, однако его включение также входит в утверждённый федеральными правовыми актами порядок.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#Валентин Демидов#Отбой
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