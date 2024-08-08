Могут ли в Белгороде сократить сирену и убрать звуковое предупреждение об отбое?

Демидов ответил, можно ли убрать звуковое предупреждение об отбое в ночное время

Одна из жительниц областного центра отметила, что её дети по ночам очень пугаются звуков сирены и отбоя, поэтому попросила сократить их продолжительность до 30 секунд. Мэр ответил, почему это сделать не получится.

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