Могут ли в Белгороде сократить сирену и убрать звуковое предупреждение об отбое?

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
К мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Они предложила сократить продолжительность ночных сирен воздушной тревоги с трёх минут до 30 секунд. При этом звуковое предупреждение об отбое тревоги, по её мнению, и вовсе стоит убрать.
«Сделайте, пожалуйста, не такую продолжительную сирену ночью: полминуты достаточно. А отбой вообще уберите, посмотрим в приложении, когда его объявят. Дети пугаются ночного подъёма под такие звуки», — объяснила женщина.
Мэр объяснил белгородке, что продолжительность оповещения утверждена федеральными правовыми актами: именно поэтому сирена звучит в случае ракетной опасности три минуты.
«Устройства оповещения включаются и ночью, порядок такой же. Это необходимо для своевременного и экстренного оповещения населения об угрозах, чтобы жители проснулись и перешли в безопасное место. Мера вынужденная, оповещения включаются только в случае непосредственной угрозы», — объяснил Демидов.
Непосредственно про отмену звукового предупреждения об отбое мэр не пояснил, однако его включение также входит в утверждённый федеральными правовыми актами порядок.