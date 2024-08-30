В Белгороде работают частные сирены. Это разрешено?

На цемзаводе в Белгороде запустили три частные сирены

Руководство цементного завода в Белгороде установило несколько частных громкоговорителей на предприятии. Из-за шума в цехах не слышно сирены в городе. Издание Go31 узнало в правительстве, можно ли так делать.