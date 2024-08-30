В Белгороде работают частные сирены. Это разрешено?

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На цементном заводе в Белгороде установили три частные сирены. Как сообщили изданию в региональном правительстве, локальную систему оповещения сделали из-за высокого уровня шума на производстве.
Так как система частная, она не включается автоматически после объявления о ракетной опасности. Решение о запуске принимает руководитель предприятия.
В правительстве пояснили, что это не нарушает никаких правил. Главное, чтобы частная сирена работала одновременно с общегородской системой оповещения.
При этом на разнобойные сирены как раз недавно жаловались белгородцы. Их включали без предупреждения от МЧС.