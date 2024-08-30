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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

Сирены в Белгороде устанавливают не только централизованно, иногда встречаются частные

В Белгороде работают частные сирены. Это разрешено?

30 августа 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Сирены в Белгороде устанавливают не только централизованно, иногда встречаются частные

На цемзаводе в Белгороде запустили три частные сирены

Руководство цементного завода в Белгороде установило несколько частных громкоговорителей на предприятии. Из-за шума в цехах не слышно сирены в городе. Издание Go31 узнало в правительстве, можно ли так делать.

На цементном заводе в Белгороде установили три частные сирены. Как сообщили изданию в региональном правительстве, локальную систему оповещения сделали из-за высокого уровня шума на производстве.

Так как система частная, она не включается автоматически после объявления о ракетной опасности. Решение о запуске принимает руководитель предприятия.

В правительстве пояснили, что это не нарушает никаких правил. Главное, чтобы частная сирена работала одновременно с общегородской системой оповещения.

При этом на разнобойные сирены как раз недавно жаловались белгородцы. Их включали без предупреждения от МЧС.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Цемзавод#Белгород#Системы оповещения#Сирены#Ракетная опасность
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