SHAMAN и Лепс под звуки сирены: что происходит в Курской области?

Авиация, артиллерия и пехота уничтожили скопления живой силы и техники трёх механизированных, одной танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и охраны в районах Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьска, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагости и Черкасской Конопельки. Продолжают ликвидировать и диверсионные группировки в лесных массивах.



Всего с начала боевых действий на территории Курской области противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортёров, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудий, 15 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS. Были также уничтожены пять установок ЗРК, десять станций РЭБ, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.