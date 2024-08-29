Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Рано утром 29 августа Вооружённые силы Украины обстреляли Льгов в Курской области. В результате атаки повреждены два дома и железнодорожные пути на станции «Льгов — Киевский». Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Клемешов.
Также произошло возгорание на складе одного из льговских комбинатов, пожар уже ликвидировали.
Никто из оставшихся мирных жителей не пострадал. Клемешов рекомендовал уехавшим не возвращаться, а тем, кто ещё этого не сделал, всё-таки покинуть населённый пункт до окончательной стабилизации обстановки.
Сотрудники силовых структур Российской Федерации задержали группу диверсантов в Курской области. Они планировали заложить взрывчатку и подорвать нефтехранилище, сообщает РИА «Новости».
Три недели в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия. Как сообщил командир спецназа «АХМАТ» Апти Алаудинов ТАСС, ВСУ начали возводить оборонительные сооружения и окапываться на ряде территорий региона.
Подразделения группировки войск «Север» тем временем отразили четыре штурмовых атаки в Коренево и Черкасском Поречном. Сорваны попытки напасть на Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновку и Черкасскую Конопельку. Противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными и четыре боевые бронированные машины. Пять украинских военнослужащих добровольно сдались в плен, доложили в Министерстве обороны РФ.
Авиация, артиллерия и пехота уничтожили скопления живой силы и техники трёх механизированных, одной танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и охраны в районах Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьска, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагости и Черкасской Конопельки. Продолжают ликвидировать и диверсионные группировки в лесных массивах.
Всего с начала боевых действий на территории Курской области противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортёров, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудий, 15 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS. Были также уничтожены пять установок ЗРК, десять станций РЭБ, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия была готова к переговорам, но власти Украины сами определили исход ситуации, когда вторглись на территорию Курской области.
По состоянию на 29 августа из опасных территорий вывезли более 11,5 тысячи граждан. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения по всей стране. Только около семи тысяч человек проживают в курских ПВР. Среди всех отселённых свыше 3,5 тысячи детей.
За последние сутки по индивидуальным заявкам удалось эвакуировать 12 человек, сообщили в МЧС России. Со своими близкими воссоединились 424 курянина.
Всего в Курскую область прибыло более 3,4 тысячи тонн гуманитарной помощи. Пострадавшие жители также получили выплаты на сумму более одного миллиарда рублей.
Общественник Сергей Григорьев в социальных сетях рассказал о смерти своего товарища Антона. Молодой человек десять дней назад, 19 августа, поехал с гуманитарной миссией в приграничные районы. Его машину атаковал украинский дрон.
Антона вертолётом доставили в ожоговый центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Туда же доставили военкора Евгения Поддубного. Врачи неделю боролись за жизнь Антона, но травмы оказались слишком серьёзными: он получил 50% ожогов тела, половина из них — глубокие.
Заслуженные артисты России выступили в военном госпитале и пообщались с бойцами. Они также привезли раненым витаминные наборы и подарили им гитары со своими автографами.