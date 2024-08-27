Более 1,1 млрд планирует выделить Минздрав Белгородской и Курской областям

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Updated Сегодня, 10:01
Министерство здравоохранения РФ предлагает выделить Курской и Белгородской областям более 1,1 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи. Регионы испытывают потребность в дополнительных средствах после приостановки работы некоторых медицинских организаций и отъезда жителей.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направит 1 166,5 миллиона рублей для финансирования межтерриториальных расчётов в Белгородской и Курской областях. Для обеспечения этих расчётов Белгородской области потребуется 493,5 миллиона рублей, а Курской области — 673 миллиона рублей.
Министерство также предложило компенсировать приграничным областям расходы на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов, которые были вынуждены покинуть свои дома.