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Белгородская и Курская области могут получить дополнительное финансирование

Более 1,1 млрд планирует выделить Минздрав Белгородской и Курской областям

27 августа 2024, 10:01
Фото: 1MI
Белгородская и Курская области могут получить дополнительное финансирование
Многие сферы испытывают кризис из-за напряжённой обстановки в приграничье. Не стала исключением и одна из самых важных — медицинская. Чтобы компенсировать ущерб, Минздрав предложил направить белгородцам и курянам дополнительное финансирование, сообщает «Парламентская газета».

Министерство здравоохранения РФ предлагает выделить Курской и Белгородской областям более 1,1 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи. Регионы испытывают потребность в дополнительных средствах после приостановки работы некоторых медицинских организаций и отъезда жителей.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направит 1 166,5 миллиона рублей для финансирования межтерриториальных расчётов в Белгородской и Курской областях. Для обеспечения этих расчётов Белгородской области потребуется 493,5 миллиона рублей, а Курской области — 673 миллиона рублей.

Министерство также предложило компенсировать приграничным областям расходы на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов, которые были вынуждены покинуть свои дома.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Курская область#Дети-инвалиды#Финансирование#Минздрав#Касается каждого#Белгород
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