Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Рано утром 28 августа силами ПВО удалось сбить украинскую ракету в небе над Курской областью. Ещё две управляемые авиационные бомбы Вооружённых сил Украины уничтожили в приграничье, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Там же продолжаются боестолкновения между российской армией и силами противника. За последние сутки подразделения группировки войск «Север» совместно с авиацией и артиллерией отразили восемь штурмовых атак в направлении Борок, Коренева, Кремяного и Малой Локни. Войска также пресекли нападения на Спальное, Ольговку и Русскую Конопельку.
ВСУ потеряли до 75 бойцов убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронированных машин. Пять украинских военных добровольно сдались в плен.
Кроме того, уничтожены три механизированные и две десантно-штурмовые бригады Украины в Апанасовке, Борках, Викторовке, Кругленьком, Красноктябрьском, Любимовке, Малой Локне, Мирном, Новой Сорочине, Обуховке, Плехово, Свердликово, Судже, Снагости и Южном. Продолжают обнаруживать диверсионные группировки в лесных массивах.
Всего с начала боевых действий на территории Курской области Вооружённые силы Украины потеряли до семи тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортёра, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, десять станций РЭБ, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Росгвардия сообщила, что в пяти километрах от Курской АЭС была обезврежена часть сбитого снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряд был начинён 180 неразорвавшимися поражающими элементами.
Боевая часть снаряда вошла в землю, и инженеры Росгвардии уничтожили её на месте, используя накладной заряд. При этом были соблюдены все меры безопасности.
Несмотря на инцидент, Курская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Радиационный фон на площадке станции и в городе находится в пределах нормы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росэнергоатома.
В работе находится один энергоблок, который работает на номинальной мощности 1000 МВт. Энергоблок № 4 с 25 августа находится на планово-предупредительном ремонте.
В курском правительстве тем временем сообщили, что с 29 августа на Курской АЭС и в Курчатовском районе вводятся дополнительные режимные меры. Как уточнил врио губернатор Алексей Смирнов, в ближайшее время въезд в Курчатов ограничат.
Нападение Киева на Курскую область может спровоцировать начало Третьей мировой войны, заявил в разговоре с The Independent кандидат на пост президента США Дональд Трамп.
Его слова косвенно подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украина «до предела эскалировала напряжённость» из-за вторжения в Курскую область. Никаких предпосылок для переговоров теперь нет, передаёт его слова «Коммерсантъ».
Песков также отметил, что сообщения об отправке призывников для участия в боевых действиях в Курской области «чаще всего являются абсолютным искажением реальности».
Всего с начала массированных обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 11 детей. Одного ребёнка выписали из больницы, ещё двое продолжают лечиться в Москве, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Они идут на поправку.
Сейчас власти помогают семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжёлыми хроническими заболеваниями. Две таких семьи переехали в специализированные центры Москвы и Московской области, где есть постоянный медицинский уход.
Три другие семьи из Курской области уезжать не решились. В одной из них шесть детей, один с диагнозом ДЦП. Они находятся в пункте временного размещения.