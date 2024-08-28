Призрак Третьей мировой войны и ситуация на АЭС: что происходит в Курской области?

Всего с начала боевых действий на территории Курской области Вооружённые силы Украины потеряли до семи тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортёра, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, десять станций РЭБ, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.