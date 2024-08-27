Раненые дети и беспокойство из-за АЭС: что происходит в Курской области?

Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 6,6 тысячи военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок РЗСО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.