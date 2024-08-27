Раненые дети и беспокойство из-за АЭС: что происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа заявил, что целью Киева было отвлечь основные силы российской армии и увести их с покровского направления. Попытка оказалась неудачной.
На данный момент боестолкновения в Курской области продолжаются. Министерство обороны РФ сообщило ТАСС, что военным удалось отразить попытку прорыва ВСУ в село Малая Локня. Украинская армия при этом потеряла около 100 бойцов и десять единиц бронетехники.
При поддержке авиации и артиллерии подразделениями группировки «Север» были пресечены 11 штурмовых атак в направлении Борков, Кульбак, Кремяной, Малой Локни, а также сорваны попытки атак на Краснооктябрьское, Ольговку и Черкасское Поречное. Противник потерял до 65 человек убитыми и ранеными, бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин.
Продолжается уничтожение диверсионных групп в лесных массивах. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах Апанасовки, Борок, Богдановки, Викторовки, 10-го Октября, Кругленького, Казачьей Локни, Любимовки, Михайловки, Новоивановки, Плехово и Снагости.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 6,6 тысячи военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок РЗСО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
После попытки атаки Вооружённых сил Украины на Курскую АЭС в Курчатов прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он провёл осмотр станции и перешёл к социальным объектам города.
Гросси заявил, что близость боевых действий к АЭС вызывает серьёзное беспокойство, пишет РИА «Новости». Тем не менее заместитель директора по управлению персоналом ядерной установки Вадим Елецких, заверил, что силовые структуры принимают все необходимые меры для максимальной защиты, а оперативная обстановка находится под контролем.
Замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров доложил, что радиационный фон на территории региона находится в норме.
За последние сутки из приграничных районов Курской области выехали 70 человек, сообщили в МЧС России. На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся больше 11,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей.
Во время эвакуации 11 детей были ранены, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова. Четверо из них находятся на лечении в Москве, трое в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом. Ребята, которые были размещены в областной клинике, уже выписаны.
Курянам, у которых в результате вторжения погиб родственник, выплатят по 1,5 миллиона рублей, рассказал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Всего с 6 августа финансовую помощь получили более 49 тысяч курских беженцев. Общая сумма компенсаций составила 741 миллион рублей.
Федеральная служба безопасности сообщила о возбуждении уголовного дела против ещё двух журналистов, которые незаконно пересекли государственную границу России со стороны Украины. Речь идёт о корреспонденте немецкой радиостанции Deutsche Welle* Николасе Симоне Коннолли и о репортёре украинского канала 1+1 Натальи Нагорной. Они проводили съёмки в районе Суджи.
Всего за незаконное пересечение границы с начала нападения на Курскую область уголовные дела возбуждены против семи иностранных журналистов, пишет «Коммерсантъ».
*внесена в реестр иностранных агентов.