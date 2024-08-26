Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов и атак ВСУ, теперь смогут найти всю необходимую информацию на «Госуслугах». На портале заработал специальный сервис. Там можно узнать, например, как получить региональную и федеральную поддержку.
Этот сервис не только поможет белгородцам, но и позволит властям быстрее реагировать на запросы. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что на сервисе можно найти ответы на вопросы, которые ежедневно задают жители Грайворонского, Валуйского, Шебекинского городских округов, Краснояружского и Белгородского районов.