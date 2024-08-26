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Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»

Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»

26 августа 2024, 06:36
Фото: 1MI
На портале «Госуслуги» заработал сервис, с помощью которого жители области могут быстро узнать, как получить ту или иную меру поддержки. Например, там можно будет найти информацию о том, какое заявление оформить на выплаты, сообщил губернатор Белгородской области.

Жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов и атак ВСУ, теперь смогут найти всю необходимую информацию на «Госуслугах». На портале заработал специальный сервис. Там можно узнать, например, как получить региональную и федеральную поддержку.

Этот сервис не только поможет белгородцам, но и позволит властям быстрее реагировать на запросы. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что на сервисе можно найти ответы на вопросы, которые ежедневно задают жители Грайворонского, Валуйского, Шебекинского городских округов, Краснояружского и Белгородского районов.

Кому из родственников погибших белгородцев положена выплата?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Госуслуги#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Шебекинский городской округ#Валуйский городской округ#Грайворонский городской округ#Федеральная поддержка#Региональная поддержка
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