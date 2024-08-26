Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» заработал сервис, с помощью которого жители области могут быстро узнать, как получить ту или иную меру поддержки. Например, там можно будет найти информацию о том, какое заявление оформить на выплаты, сообщил губернатор Белгородской области.

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