Будут ли автобусы в Белгороде ехать без остановок при ракетной опасности?

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Власти Курской области решили пересмотреть схему движения общественного транспорта во время ракетной опасности. Автобусы будут продолжать курсировать, но со скоростью не более 30 км/час. Журналисты Бел.Ру выяснили, планируется ли ввести подобные изменения и в Белгородской агломерации.
Из ответа регионального правительства следует, что порядок действий водителей и пассажиров общественного транспорта во время ракетной опасности регламентирован областным постановлением. Вносить изменения в регламент власти в настоящее время не планируют.
Поэтому в случае ракетной опасности, обстрела или срабатывания взрывных устройств по маршруту движения транспорта в Белгородской агломерации водитель должен остановить автобус и пройти в безопасное место вместе с пассажирами.
В правительстве добавили, что после прекращения звучания сирены и отмены ракетной опасности пассажир может продолжить поездку в автобусе, в котором ранее была произведена оплата, без взимания дополнительной платы за проезд.