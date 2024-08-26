Будут ли автобусы в Белгороде ехать без остановок при ракетной опасности?

Власти Курской области решили пересмотреть схему движения общественного транспорта во время ракетной опасности. Автобусы будут продолжать курсировать, но со скоростью не более 30 км/час. Журналисты Бел.Ру выяснили, планируется ли ввести подобные изменения и в Белгородской агломерации.