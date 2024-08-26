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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Белгороде и районе автобусы продолжат останавливаться во время РО

Будут ли автобусы в Белгороде ехать без остановок при ракетной опасности?

26 августа 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Белгороде и районе автобусы продолжат останавливаться во время РО

В Белгороде не будут перенимать опыт Курска при движении автобусов во время РО

Власти Курска приняли решение отменить остановку общественного транспорта во время ракетных опасностей: автобусы продолжат путь, но медленнее. Журналисты Бел.Ру выяснили, планируется ли ввести подобные изменения в Белгородской агломерации.

Власти Курской области решили пересмотреть схему движения общественного транспорта во время ракетной опасности. Автобусы будут продолжать курсировать, но со скоростью не более 30 км/час. Журналисты Бел.Ру выяснили, планируется ли ввести подобные изменения и в Белгородской агломерации.

Из ответа регионального правительства следует, что порядок действий водителей и пассажиров общественного транспорта во время ракетной опасности регламентирован областным постановлением. Вносить изменения в регламент власти в настоящее время не планируют.

Поэтому в случае ракетной опасности, обстрела или срабатывания взрывных устройств по маршруту движения транспорта в Белгородской агломерации водитель должен остановить автобус и пройти в безопасное место вместе с пассажирами.

В правительстве добавили, что после прекращения звучания сирены и отмены ракетной опасности пассажир может продолжить поездку в автобусе, в котором ранее была произведена оплата, без взимания дополнительной платы за проезд.

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#Кристина Семенчук#Общество#Автобусы#Новости Белгорода#Курск#Черноземье#Белгород#Белгородская агломерация#Ракетная опасность
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