МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Минувшей ночью Вооружённые силы Украины попытались нанести удары по Курской атомной электростанции. Об этом заявил на совещании с главами приграничных регионов президент России Владимир Путин.
МЧС России приняло решение усилить мониторинг за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и в Крыму. Этим будут заниматься подразделения радиационной, химической и биологической защиты, доложил глава МЧС России Александр Куренков.
Кроме того, отдельно в Курскую область перебросили дополнительные силы взрывотехников.