МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области

Мониторинг радиационной обстановки усилили в пяти регионах РФ

Президент Владимир Путин сообщил, что в ночь с 21 на 22 августа ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Из-за этого МЧС России усилило мониторинг за радиационной обстановкой в приграничных областях: Белгородской, Курской, Брянской.