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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Прошлой ночью ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове.

МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области

22 августа 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Прошлой ночью ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове.

Мониторинг радиационной обстановки усилили в пяти регионах РФ

Президент Владимир Путин сообщил, что в ночь с 21 на 22 августа ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Из-за этого МЧС России усилило мониторинг за радиационной обстановкой в приграничных областях: Белгородской, Курской, Брянской.
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МЧС

Минувшей ночью Вооружённые силы Украины попытались нанести удары по Курской атомной электростанции. Об этом заявил на совещании с главами приграничных регионов президент России Владимир Путин.

МЧС России приняло решение усилить мониторинг за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и в Крыму. Этим будут заниматься подразделения радиационной, химической и биологической защиты, доложил глава МЧС России Александр Куренков.

Кроме того, отдельно в Курскую область перебросили дополнительные силы взрывотехников.

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