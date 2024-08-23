Дистант и крестный ход у АЭС: что происходит в Курской области

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Бойцам ВС РФ удалось отразить атаки штурмовых групп противника по поселениям Борки и Малая Локня. Также удалось сорвать попытки атак по Комаровке, Коренево, Мартыновке и Русской Конопельке. У ВСУ насчитывается 70 раненых и убитых человек. Две бронированные машины и автомобиль противника уничтожены.
Российские военнослужащие продолжают искать и уничтожать засевших в лесных массивах противников. Так, в районе Камышевка уничтожили ДРГ, состоящую из пяти человек и одного автомобиля.
В ещё десяти населённых пунктах Курской области ВС РФ ударами авиации и артиллерии уничтожили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, а также 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Всего за сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, 17 единиц бронетехники, два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномёта и десять автомобилей. За всё время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли:
В Курской области продолжают находить неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ. На этот раз на территории приграничного региона нашли и уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также около 20 взрывоопасных предметов.
За прошедшие два дня Курскую область покинули около 2 тысяч жителей. На сегодняшний день в 192 пунктах временного размещения в различных регионах РФ находятся примерно 10 тысяч курян, включая 3 тысячи детей.
Несмотря на то, что в некоторых приграничных районах стало чуть спокойнее, возвращаться пока опасно: глава Хомутовского района призвал жителей не ехать домой, поскольку в случае ЧП не у всех получится оперативно вернуться. Приехать можно будет только после полной стабилизации обстановки и снятия режима ЧС.
При этом жителям Курской области продолжают доставлять гуманитарную помощь: в настоящее время ожидается прибытие восьми колонн. Всего в регион уже доставили 2,7 тонны гумпомощи.
На сегодняшний день более 7 тысяч пострадавших жителей получили выплаты, общая сумма которых составляет более 107,5 млн рублей. Также курянам помогают различные компании: кто-то с трудоустройством и проживанием, кто-то — с совершением бесплатных покупок на маркетплейсах.
В ночь с 21 по 22 августа ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС, расположенную в Курчатове. Устройства РЭБ вовремя обнаружили и сбили вблизи станции дроны-камикадзе: их осколки нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. На место приезжали специалисты для оценки ситуации.
Курский врио губернатора Алексей Смирнов принял решение ввести в школах Курчатова и Льгова дистанционный формат обучения. К такому решению пришли из-за сохранения опасности удара по Курской АЭС. Сейчас станция работает в штатном режиме, а радиационный фон не превышает норму.
Ещё в семи районах — Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском — организуют смешанный формат обучения.
В Курчатов принесли иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная и Пряжевская. Все желающие жители смогли прикоснуться к ним в городских храмах, после чего иконы пронесли по всем подразделениям МЧС и по больничным палатам.
В конце концов иконы принесли в Курскую АЭС, где перед ними отслужили молебен. Затем их пронесли крестным ходом по территории всей станции, включая АЭС-2.