Дистант и крестный ход у АЭС: что происходит в Курской области

Несмотря на то, что в некоторых приграничных районах стало чуть спокойнее, возвращаться пока опасно: глава Хомутовского района призвал жителей не ехать домой, поскольку в случае ЧП не у всех получится оперативно вернуться. Приехать можно будет только после полной стабилизации обстановки и снятия режима ЧС.