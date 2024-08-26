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Владимир Путин

Путин дал поручения по поддержке Белгородской, Курской и Брянской областей

26 августа 2024, 13:12
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин
На прошлой неделе Владимир Путин собрал совещание, чтобы обсудить ситуацию в Белгородской, Курской и Брянской областях. По итогам встречи он поручил оказать все необходимые регионам меры поддержки, сообщили в Кремле.

В прошлый четверг, 22 августа, состоялось правительственное совещание по вопросам ситуации в приграничье — Белгородской, Брянской и Курской областей. По итогам онлайн-встречи Владимир Путин поручил принять новые меры поддержки для этих регионов.

Первостепенно президент приказал обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны, а также выделить денежные средства на выплату компенсаций пострадавшим промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. Вся матпомощь будет осуществлена из федерального бюджета.

Глава государства дал поручение организовать беззаявительный характер оказания единовременной финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, региональным властям нужно будет проработать вопрос вывоза детей из Белгородской, Брянской и Курской областей на очное обучение в другие субъекты РФ, либо рассмотреть возможность организации дистанта.

Учитывая, что зима в приграничье может выдастся сложной из-за вероятных атак ВСУ на ресурсы энерго- и газоснабжения, Путин также поручил оказать трём регионам всю необходимую помощь в подготовке к отопительному сезону.

«Нужно готовиться к любым сценариям»: Путин предупредил главу приграничного региона
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