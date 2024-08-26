Путин дал поручения по поддержке Белгородской, Курской и Брянской областей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В прошлый четверг, 22 августа, состоялось правительственное совещание по вопросам ситуации в приграничье — Белгородской, Брянской и Курской областей. По итогам онлайн-встречи Владимир Путин поручил принять новые меры поддержки для этих регионов.
Первостепенно президент приказал обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны, а также выделить денежные средства на выплату компенсаций пострадавшим промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. Вся матпомощь будет осуществлена из федерального бюджета.
Глава государства дал поручение организовать беззаявительный характер оказания единовременной финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, региональным властям нужно будет проработать вопрос вывоза детей из Белгородской, Брянской и Курской областей на очное обучение в другие субъекты РФ, либо рассмотреть возможность организации дистанта.
Учитывая, что зима в приграничье может выдастся сложной из-за вероятных атак ВСУ на ресурсы энерго- и газоснабжения, Путин также поручил оказать трём регионам всю необходимую помощь в подготовке к отопительному сезону.