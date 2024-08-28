Въезд в Курчатовский район, где расположена Курская АЭС, ограничат

Для контроля въезда будут организованы блокпосты. Только жители с пропиской смогут свободно въехать в Курчатов. Те, у кого прописки в городе нет, но кто приезжает туда по работе, смогут получить специальные пропуска в администрации. Также их будут выдавать дежурные сотрудники администрации на блокпостах с 7:00 до 17:00.