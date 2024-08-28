bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Сотрудники АЭС должны будут соблюдать пропускной режим.

Въезд в Курчатовский район, где расположена Курская АЭС, ограничат

28 августа 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники АЭС должны будут соблюдать пропускной режим.
После попытки Украины атаковать Курскую АЭС и обнаружения вблизи станции неразорвавшегося боеприпаса власти решили ограничить въезд на территорию Курчатовского района и Курчатова. Теперь там будет действовать специальный пропускной режим.

В ближайшее время въезд в Курчатовский район и город Курчатов, где расположена Курская АЭС, скоро ограничат. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Для контроля въезда будут организованы блокпосты. Только жители с пропиской смогут свободно въехать в Курчатов. Те, у кого прописки в городе нет, но кто приезжает туда по работе, смогут получить специальные пропуска в администрации. Также их будут выдавать дежурные сотрудники администрации на блокпостах с 7:00 до 17:00.

Работники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 по поводу пропускного режима могут обратиться к руководству своей компании.

Транспортные средства, которые ранее перемещались по территории Курчатова в рамках транзитных перевозок, будут обязаны использовать альтернативные маршруты объезда.

Призрак Третьей мировой войны и ситуация на АЭС: что происходит в Курской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненые дети и беспокойство из-за АЭС: что происходит в Курской области?Дистант и крестный ход у АЭС: что происходит в Курской области?Эвакуация и попытка атаковать АЭС: что происходит в Курской области?
#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Администрация#Черноземье#Пропускной режим#Курская аэс#Блокпосты#Алексей Смирнов#Курчатовский район
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, есть разрушения, сгорело авто
Сегодня, 16:11
Сотни заявлений и 6 млн долга: Халаимов заявил, что он жертва рейдеров, а не мошенник
Сегодня, 14:06
Законная или нет платная парковка в центре Белгорода? Отвечает мэрия
Сегодня, 12:02
Хтей прокомментировал новость о пожаре в его квартире в Москве. Что известно?
Сегодня, 12:28
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
Сегодня, 06:39
БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников
Сегодня, 08:40