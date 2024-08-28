Въезд в Курчатовский район, где расположена Курская АЭС, ограничат

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В ближайшее время въезд в Курчатовский район и город Курчатов, где расположена Курская АЭС, скоро ограничат. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Для контроля въезда будут организованы блокпосты. Только жители с пропиской смогут свободно въехать в Курчатов. Те, у кого прописки в городе нет, но кто приезжает туда по работе, смогут получить специальные пропуска в администрации. Также их будут выдавать дежурные сотрудники администрации на блокпостах с 7:00 до 17:00.
Работники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 по поводу пропускного режима могут обратиться к руководству своей компании.
Транспортные средства, которые ранее перемещались по территории Курчатова в рамках транзитных перевозок, будут обязаны использовать альтернативные маршруты объезда.