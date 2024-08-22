Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

Путин поздравил военкора Евгения Поддубного с днём рождения

Сегодня у журналиста Евгения Поддубного день рождения. Ему исполняется 41 год. Чтобы поздравить с праздником, с ним связался президент Российской Федерации Владимир Путин. Он пожелал ему скорейшего выздоровления после ранения, которое военкор получил в курском приграничье, сообщили в Кремле.