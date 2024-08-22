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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

Евгений Поддубный

Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

22 августа 2024, 09:54
Фото: личная страница Поддубного
Евгений Поддубный

Путин поздравил военкора Евгения Поддубного с днём рождения

Сегодня у журналиста Евгения Поддубного день рождения. Ему исполняется 41 год. Чтобы поздравить с праздником, с ним связался президент Российской Федерации Владимир Путин. Он пожелал ему скорейшего выздоровления после ранения, которое военкор получил в курском приграничье, сообщили в Кремле.

Владимир Путин созвонился с военкором — уроженцем Белгородской области Евгением Поддубным. Сегодня, 22 августа, у журналиста день рождения, ему исполняется 41 год.

Президент поздравил Поддубного с праздником и пожелал поскорее поправиться и вернуться к работе.

Корреспондента буквально «похоронили» 7 августа. Его машину в Курской области атаковал украинский дрон. Но Поддубный выжил, хоть и сильно обгорел. Сейчас он проходит лечение в московской больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

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#Валерия Колесникова#Общество#Владимир Путин#Курская область#Евгений поддубный#День рождения#Белгород#Атака#Военкор#Выздоровление
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