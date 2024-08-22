Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Владимир Путин созвонился с военкором — уроженцем Белгородской области Евгением Поддубным. Сегодня, 22 августа, у журналиста день рождения, ему исполняется 41 год.
Президент поздравил Поддубного с праздником и пожелал поскорее поправиться и вернуться к работе.
Корреспондента буквально «похоронили» 7 августа. Его машину в Курской области атаковал украинский дрон. Но Поддубный выжил, хоть и сильно обгорел. Сейчас он проходит лечение в московской больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.