Более 3 тысяч курян ищут своих пропавших во время эвакуации родственников

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
После вторжения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области свыше 3,5 тысячи заявок о пропаже родных подали местные жители в Российский Красный Крест.
За прошедшую неделю были найдены больше 350 человек. В МЧС России в минувшие выходные рассказали, что воссоединиться удалось более 270 семьям.
Чаще всего переселенцы просто не могут установить связь с близкими, потому что при эвакуации оказались в разных пунктах временного размещения.
Но есть и другие случаи. Недавно мы писали про двух курянок, одна из которых не может найти родителей больше трёх недель и от отчаяния пошла расклеивать листовки, а вторая увидела своего мужа на снятом в Судже видео украинского солдата.