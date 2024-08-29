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Более 3 тысяч курян ищут своих пропавших во время эвакуации родственников

Более 3 тысяч курян ищут своих пропавших во время эвакуации родственников

29 августа 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
С момента нападения на Курскую область прошло три недели. В результате эвакуации приграничных районов региона пропали или утратили связь с близкими более 3,5 тысячи человек. Часть семей смогла воссоединиться, а другая продолжает поиски, пишут «Курские известия».

После вторжения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области свыше 3,5 тысячи заявок о пропаже родных подали местные жители в Российский Красный Крест.

За прошедшую неделю были найдены больше 350 человек. В МЧС России в минувшие выходные рассказали, что воссоединиться удалось более 270 семьям.

Чаще всего переселенцы просто не могут установить связь с близкими, потому что при эвакуации оказались в разных пунктах временного размещения.

Но есть и другие случаи. Недавно мы писали про двух курянок, одна из которых не может найти родителей больше трёх недель и от отчаяния пошла расклеивать листовки, а вторая увидела своего мужа на снятом в Судже видео украинского солдата.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Черноземье#Эвакуация#Российский красный крест#Пропавшие родственники
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