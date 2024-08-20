«Не смогла вывезти»: куряне две недели ищут своих пропавших родственников из Суджи

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Местная жительница Любовь Прилуцкая расклеивает по Курску объявления с фотографией своих родителей. Иван Прилуцкий и Александра Пащенко жили на улице Первого мая в селе Заолешенка Суджанского района. С 6 августа с ними не получается выйти на связь.
Поехать за родителями Любовь не могла: тогда в районе уже начались массированные обстрелы, а у них с мужем четверо детей. Обзвонили друзей, родственников, знакомых, пункты временного размещения, волонтёров «Лиза Алерт».
Волонтёрам «Лиза Алерт» поступило более 500 заявок. Некоторые — о поиске целых семей. Сейчас удалось закрыть только 34 заявки. Недавно центр решил прекратить распространять ориентировки из-за наплыва мошенников.
Ничего полезного семье о пропавших узнать не удалось. Дочь до сих пор не знает, что случилось с её отцом и матерью.
«Виню себя, что не смогла за ними выехать и забрать. Можно привести много объективных причин, почему я этого не сделала, но моральный груз всё равно висит», — делится женщина.
Сейчас Любовь планирует обзванивать ПВР в других регионах, но, скорее всего, Ивана и Александру так и не вывезли. А если и вывезли, то необязательно русские. Тогда шансов найтись у родственников совсем мало — связаться с противоположной стороной обычной курской семье невозможно.
А вот жительница Суджи Татьяна Загородная знает, где её муж и жив ли он. Антона Мозгового она узнала на видео украинского солдата. Мужчина оказался на оккупированной войсками ВСУ территории с другими мирными жителями.
Семья с ребёнком выехала на машине из Суджи 6 августа, разместилась в ПВР. Но через несколько дней Антон и его друг Михаил пропали. Оказалось, поехали обратно: Антон — за домашней овчаркой, а Михаил — за лежачей мамой.
«Они ничего нам не сказали. Просто взяли и поехали», — рассказывает Татьяна.
Что с ними будет в плену дальше, суджанка не знает.