«Не смогла вывезти»: куряне две недели ищут своих пропавших родственников из Суджи

Сейчас Любовь планирует обзванивать ПВР в других регионах, но, скорее всего, Ивана и Александру так и не вывезли. А если и вывезли, то необязательно русские. Тогда шансов найтись у родственников совсем мало — связаться с противоположной стороной обычной курской семье невозможно.