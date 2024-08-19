bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Белгородские абитуриенты воспользуются спецусловиями при поступлении в вузы

Для абитуриентов Белгородской и Курской областей ввели спецусловия. Что изменилось?

19 августа 2024, 09:01
Фото: 1MI

Белгородские абитуриенты воспользуются спецусловиями при поступлении в вузы

Спецусловия для абитуриентов двух приграничных регионов будут действовать при поступлении в вузы. Приёмным комиссиям в Курской и Белгородской областях уделят особое внимание. Это стало известно в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что для абитуриентов в Курской и Белгородской областях установили специальные условия для поступления в вузы. Также студентов из обстреливаемых территорий в приоритетном порядке будут заселять в общежития.

Кроме того, курские и белгородские абитуриенты могут задать появившиеся у них вопросы по горячей линии Минобрнауки. Такие дополнительные меры поддержки жителям двух регионов предоставили из-за действующих на их территории режимов КТО и ЧС федерального характера.

Напомним, что белгородцам также доступны бесплатные мобильная сеть и интернет, а некоторым могут простить долги по ипотеке.

Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам дарят бесплатный интернет и прощают долги по ипотеке?Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Абитуриенты#Курская область#Вузы#Новости Белгорода#Условия#Белгород
Подпишитесь
«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ
Сегодня, 08:27
Названа дата начала строительства на месте частично разрушенного дома на Щорса, 55а
Сегодня, 07:14
ДТП стало больше: Белгородская область опустилась в рейтинге регионов по аварийности
Сегодня, 07:51
«Там находиться невозможно»: белгородцев просят уехать из опасного села
Сегодня, 06:52
Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районы
Сегодня, 06:27
Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком
Сегодня, 07:43