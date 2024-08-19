Для абитуриентов Белгородской и Курской областей ввели спецусловия. Что изменилось?

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что для абитуриентов в Курской и Белгородской областях установили специальные условия для поступления в вузы. Также студентов из обстреливаемых территорий в приоритетном порядке будут заселять в общежития.
Кроме того, курские и белгородские абитуриенты могут задать появившиеся у них вопросы по горячей линии Минобрнауки. Такие дополнительные меры поддержки жителям двух регионов предоставили из-за действующих на их территории режимов КТО и ЧС федерального характера.
Напомним, что белгородцам также доступны бесплатные мобильная сеть и интернет, а некоторым могут простить долги по ипотеке.