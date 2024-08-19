Для абитуриентов Белгородской и Курской областей ввели спецусловия. Что изменилось?

Кроме того, курские и белгородские абитуриенты могут задать появившиеся у них вопросы по горячей линии Минобрнауки. Такие дополнительные меры поддержки жителям двух регионов предоставили из-за действующих на их территории режимов КТО и ЧС федерального характера.