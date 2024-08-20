Названо число погибших и пострадавших после массированных атак на Курскую область

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
С начала боевых действий в Курской области прошло две недели. За это время в соседнем регионе погибли 17 мирных жителей.
Ещё более 140 курян пострадали. Больше половины раненых — 75 человек — пришлось госпитализировать. Четверо из них — дети. Сейчас все пациенты проходят лечение и восстанавливаются в больницах региона и за его пределами.
Напомним, что по последним данным отселить из опасных районов Курской области удалось около 121 тысячи жителей. Некоторые из них сейчас находятся в ПВР по всей стране.