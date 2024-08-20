bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Более 140 человек пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область

Названо число погибших и пострадавших после массированных атак на Курскую область

20 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI

Более 140 человек пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область

Ситуация в Курской области остаётся крайне напряжённой. Последние дни в регионе не смолкает сирена. Сколько человек за последние две недели погибли и были ранены — узнали журналисты ТАСС.

С начала боевых действий в Курской области прошло две недели. За это время в соседнем регионе погибли 17 мирных жителей.

Ещё более 140 курян пострадали. Больше половины раненых — 75 человек — пришлось госпитализировать. Четверо из них — дети. Сейчас все пациенты проходят лечение и восстанавливаются в больницах региона и за его пределами.

Напомним, что по последним данным отселить из опасных районов Курской области удалось около 121 тысячи жителей. Некоторые из них сейчас находятся в ПВР по всей стране.

Что нового известно об обстановке в Курской и Белгородской областях на фоне атак ВСУ?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сидит, плачет»: центру гумпомощи в Курске «подбросили» 80-летнюю бабушкуДля абитуриентов Белгородской и Курской областей ввели спецусловия. Что изменилось?Обстановка остаётся напряжённой: что происходит в Белгородской и Курской областях?
#Валерия Колесникова#Общество#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Погибшие#Черноземье#Приграничье#СВО
Подпишитесь
Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела
Сегодня, 10:38
Велосипедист ранен после атаки FPV-дрона под Белгородом
Сегодня, 09:44
Белгородский «Еврологистик» снова просят признать банкротом
Сегодня, 08:00
Кто восстанавливает Белгород после обстрелов чаще всего?
Сегодня, 08:31
Белгород окутала загадочная дымка, мешающая дышать
Сегодня, 09:08
Энергетики удостоены президентских наград
Сегодня, 11:28