«Сидит, плачет»: центру гумпомощи в Курске «подбросили» 80-летнюю бабушку

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В курском цирке организовали центр гуманитарной помощи, из-за чего в оборудованных комнатах артистов поселили беженцев из приграничных районов. Среди них есть и новорождённый малыш — его мама прибыла сюда сразу из роддома, и даже бабушка, которую «подбросили» на крыльцо.
Как она там оказалась, рассказала директор цирка Наталья Леонова.
«Родственники какие-то привезли бабушку за 80 лет, сидит и плачет с пакетиком, в котором даже ничего нет. Вот они её бросили, уехали, она сидит, плачет. Я говорю: „Ну что, бабуль, ты моя?“. Говорит: „Ну, твоя, внученька, если заберёшь“. Конечно, заберу. Здесь её накормили. Росгосцирк в прошлом году открыл новую гостиницу для артистов, сами понимаете, с душем в каждой комнате с туалетом индивидуальным», — рассказала о произошедшем директор.