Что нового известно об обстановке в Курской и Белгородской областях на фоне атак ВСУ?

За всё время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, пять станций РЭБ, а также четыре единицы инженерной техники. Об этом сообщили в Минобороны.