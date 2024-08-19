Что нового известно об обстановке в Курской и Белгородской областях на фоне атак ВСУ?

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Только за вчерашний день, 18 августа, муниципалитеты Белгородской области попали под огонь ВСУ более 200 раз. Больше 100 снарядов и около 50 беспилотников противник выпустил на Белгородский, Борисовский, Краснояружский, Прохоровский, Волоконовский районы, а также Шебекинский, Валуйский и Грайворонский округа.
Ранения получили четыре человека: женщину с минно-взрывной травмой и контузией из села Вязовое, а также женщину с осколочным ранением шеи госпитализировали. Ещё двум белгородкам оказали медпомощь на месте.
Сегодня же, 19 августа, атаки продолжились. Так, жителей Борисовского района попросили объезжать трассу Белгород — Грайворон — Козинка, где наблюдается высокая активность беспилотников. А у села Вольное Харьковской области российский Су-34 уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300П, из которого ВСУ атаковывали белгородское приграничье.
Под огнём оказались Октябрьский и Петровка Белгородского района: загорелись три авто, пострадали предприятие, частный дом и ещё одна машина. В Шебекино загорелась трава.
Стало известно о кончине белгородца, который пострадал при атаке ВСУ 8 августа. Кроме того, сегодня ранения получил мирный житель: произошло это, когда дрон ВСУ атаковал ехавший по дороге автомобиль.
В некоторых населённых пунктах стало настолько опасно, что жителей просят уехать оттуда. Например, из села Новопетровка Валуйского округа. При этом жители различных городов продолжают оказывать помощь белгородцам: около 60 заводчиков предлагают временно приютить у себя домашних питомцев белгородцев.
Также в регионе могут ввести досрочный Единый день голосования. Однако белгородские власти ещё не решили, воспользуются ли они такой возможностью.
Для абитуриентов же в Курской и Белгородской областях установили специальные условия для поступления в вузы, а студентов из обстреливаемых территорий в приоритетном порядке будут заселять в общежития.
Подразделения группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили украинские ДРГ вблизи Скрылёвки и Шептуховки. Также удалось отразить атаки в Ольговке, Русском, Черасском, Поречном и уничтожить противника в районах поселений Борки, Богдановка, Вишнёвка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, Мартыновки и Коренево.
За всё время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, пять станций РЭБ, а также четыре единицы инженерной техники. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным МЧС России, с обстреливаемых в Курской области территорий удалось отселить более 121 тыс. курян. За 19 августа Курскую область покинули больше 650 человек.
На сегодняшний день в 23 регионах работают 120 ПВР, где находятся около 3000 человек, 1200 из которых — дети. В один из таких центров гумпомощи «подкинули» 80-летнюю бабушку.
Ещё 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек.
В Сети продолжают появляться новые фейки. Так, подделанные электронные адреса рассылают фейковые сообщения об эвакуации жителей отдельных районов региона. О том, что информация ложная, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.