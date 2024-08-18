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Published Сегодня, 07:28

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Две женщины ранены в Новой Таволжанке Белгородской области

Село в Белгородской области вновь попало под обстрел: ранены две мирные жительницы

18 августа 2024, 07:28
Фото: 1MI

Две женщины ранены в Новой Таволжанке Белгородской области

Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, вторую везут в больницу. Разрушения после обстрела выявили в трёх частных домах.
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Обстрел

ВСУ вновь обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Ранены две мирные жительницы.

У одной пострадавшей — баротравма и поверхностное осколочное ранение предплечья. От госпитализации женщина отказалась.

Вторая пострадавшая получила осколочное ранение шеи. Женщину везут в больницу в Белгород.

Разрушения после обстрела выявили в трёх частных домах.

Напомним, что накануне в Шебекинском горокруге пострадали ещё четверо мирных жителей. Одного из них ранило при атаке БПЛА на автомобиль в Новой Таволжанке. Ещё трое пострадали при обстреле Шебекино.

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