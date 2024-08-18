Село в Белгородской области вновь попало под обстрел: ранены две мирные жительницы

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
ВСУ вновь обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Ранены две мирные жительницы.
У одной пострадавшей — баротравма и поверхностное осколочное ранение предплечья. От госпитализации женщина отказалась.
Вторая пострадавшая получила осколочное ранение шеи. Женщину везут в больницу в Белгород.
Разрушения после обстрела выявили в трёх частных домах.
Напомним, что накануне в Шебекинском горокруге пострадали ещё четверо мирных жителей. Одного из них ранило при атаке БПЛА на автомобиль в Новой Таволжанке. Ещё трое пострадали при обстреле Шебекино.