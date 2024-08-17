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Последствия атаки ВСУ

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: в Шебекино пострадали три мирных жителя

17 августа 2024, 08:08
Фото: 1MI
Последствия атаки ВСУ

В Шебекино при обстреле ВСУ мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы

Под обстрел ВСУ в очередной раз попало в Щебекино. Ранения получили мирные жители — две женщины и мужчина. У всех минно-взрывные травмы и контузия. Кроме того, пострадали два домовладения и легковой автомобиль.

ВСУ обстреляли Шебекино, в ходе атаки трое мирных жителей получили ранения. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией получили медпомощь на месте и отказались от дальнейшей госпитализации.

Прямое попадание пришлось на частный дом. При детонации снаряда оказались повреждены крыша, фасад, а также выбиты окна.

В ещё одном частном доме посекло забор. Кроме того, повреждения получили легковой автомобиль, который посекло осколками. Также нарушена работа линии электропередачи.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Прошедшей ночью ВСУ атаковали два населённых пункта в приграничье — Дроновку и Графовку. Обошлось без пострадавших.

Прошедшей ночью ВСУ обстреляли два села в белгородском приграничье
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