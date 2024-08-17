ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: в Шебекино пострадали три мирных жителя

В Шебекино при обстреле ВСУ мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы

Под обстрел ВСУ в очередной раз попало в Щебекино. Ранения получили мирные жители — две женщины и мужчина. У всех минно-взрывные травмы и контузия. Кроме того, пострадали два домовладения и легковой автомобиль.