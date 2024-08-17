ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: в Шебекино пострадали три мирных жителя

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
ВСУ обстреляли Шебекино, в ходе атаки трое мирных жителей получили ранения. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией получили медпомощь на месте и отказались от дальнейшей госпитализации.
Прямое попадание пришлось на частный дом. При детонации снаряда оказались повреждены крыша, фасад, а также выбиты окна.
В ещё одном частном доме посекло забор. Кроме того, повреждения получили легковой автомобиль, который посекло осколками. Также нарушена работа линии электропередачи.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Прошедшей ночью ВСУ атаковали два населённых пункта в приграничье — Дроновку и Графовку. Обошлось без пострадавших.