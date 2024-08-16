Ранены шестеро, часть села без света: что произошло в Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Семь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ в период с утра 15 августа по утро следующего дня. Последствий нет только в Борисовском и Волоконовском районах. В остальных муниципалитетах есть разрушения.
Их выявили за сутки в девяти частных и двух многоквартирных домах. Жильё повреждено в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах, Краснояружском районе.
За день повреждено 12 единиц транспорта. Произошло это в Белгородском и Краснояружском районах, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Две машины сгорели полностью после атаки дрона в Графовке.
Разрушения есть на территории сельхозпредприятий в Валуйском и Шебекинском горокругах. Повреждено два социальных объектах — в Грайворонском горокруге и Краснояружском районе.
Из-за обрыва на линии электропередачи временно остаётся без света часть Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Произошло это из-за обстрела села.
Кроме того, в статистику пострадавших за сутки попали шестеро мирных жителей. Пятеро пострадали в Грайворонском горокруге после взрыва возле административного здания. Четверых из них уже отпустили на амбулаторное лечение. В больнице остаётся женщина с сотрясением мозга и баротравмой.
Ещё одна мирная жительница ранена в Шебекинском горокруге. У неё — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.
Добавим, что утром 15 августа в Шебекино пострадали ещё четверо мирных жителей. Среди них — двое фельдшеров скорой помощи, которые приехали к пострадавшим.