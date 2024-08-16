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В статистику пострадавших от обстрелов за сутки в Белгородской области попали шесть человек

Ранены шестеро, часть села без света: что произошло в Белгородской области?

16 августа 2024, 08:08
Фото: 1MI
В статистику пострадавших от обстрелов за сутки в Белгородской области попали шесть человек

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

Ранены шесть человек, разрушения есть в девяти частных и двух многоквартирных домах, двух сельхозпредприятиях и двух соцобъектах. Повреждено 12 единиц транспорта, две машины сгорели полностью. Кроме того, есть проблемы со светом из-за обрыва ЛЭП.
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Обстрел

Семь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ в период с утра 15 августа по утро следующего дня. Последствий нет только в Борисовском и Волоконовском районах. В остальных муниципалитетах есть разрушения.

Их выявили за сутки в девяти частных и двух многоквартирных домах. Жильё повреждено в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах, Краснояружском районе.

За день повреждено 12 единиц транспорта. Произошло это в Белгородском и Краснояружском районах, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Две машины сгорели полностью после атаки дрона в Графовке.

Разрушения есть на территории сельхозпредприятий в Валуйском и Шебекинском горокругах. Повреждено два социальных объектах — в Грайворонском горокруге и Краснояружском районе.

Из-за обрыва на линии электропередачи временно остаётся без света часть Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Произошло это из-за обстрела села.

Кроме того, в статистику пострадавших за сутки попали шестеро мирных жителей. Пятеро пострадали в Грайворонском горокруге после взрыва возле административного здания. Четверых из них уже отпустили на амбулаторное лечение. В больнице остаётся женщина с сотрясением мозга и баротравмой.

Ещё одна мирная жительница ранена в Шебекинском горокруге. У неё — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.

Добавим, что утром 15 августа в Шебекино пострадали ещё четверо мирных жителей. Среди них — двое фельдшеров скорой помощи, которые приехали к пострадавшим.

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