Ранены шестеро, часть села без света: что произошло в Белгородской области?

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

Ранены шесть человек, разрушения есть в девяти частных и двух многоквартирных домах, двух сельхозпредприятиях и двух соцобъектах. Повреждено 12 единиц транспорта, две машины сгорели полностью. Кроме того, есть проблемы со светом из-за обрыва ЛЭП.