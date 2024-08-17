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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Последствия атаки ВСУ

Три беспилотника ВСУ снова обстреляли Шебекино, мужчина получил осколочное ранение

17 августа 2024, 18:13
Фото: Изображение Midjourney
Последствия атаки ВСУ

В Шебекино мужчина получил осколочное ранение при атаке БПЛА в Шебекино

Беспилотники ВСУ атаковали несколько населённых пункта Шебекинского горокруга. Пострадали автомобиль и жилые дома, также повредив еще одно транспортное средство. Водитель с ранением плеча доставлен в больницу, его после помощи отпустили, информация о последствиях уточняется.

Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге атаковали украинские дроны. В первом селе — повреждён легковой автомобиль, водитель которого получил осколочное ранение плеча. Жителя Белгородской области медики скорой помощи доставили в больницу для оказания помощи. Пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Также при детонации взрывного устройства частичные разрушения получили три ИЖС,

Село Терезовка атаковали два беспилотника ВСУ. Оба выбрали своей целью легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется.

Пострадавший автомобильПострадавший автомобиль
Пострадавший автомобиль
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Ранее Шебекино подверглось ещё одному обстрелу, при котором ранения получили трое мирных жителей. Кроме того, самостоятельно в больницу обратился мужчина, который пострадал при атаке ВСУ ещё 10 августа. Всем троим госпитализация не потребовалась.

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: в Шебекино пострадали три мирных жителя
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