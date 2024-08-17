Три беспилотника ВСУ снова обстреляли Шебекино, мужчина получил осколочное ранение

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге атаковали украинские дроны. В первом селе — повреждён легковой автомобиль, водитель которого получил осколочное ранение плеча. Жителя Белгородской области медики скорой помощи доставили в больницу для оказания помощи. Пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Также при детонации взрывного устройства частичные разрушения получили три ИЖС,
Село Терезовка атаковали два беспилотника ВСУ. Оба выбрали своей целью легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется.
Ранее Шебекино подверглось ещё одному обстрелу, при котором ранения получили трое мирных жителей. Кроме того, самостоятельно в больницу обратился мужчина, который пострадал при атаке ВСУ ещё 10 августа. Всем троим госпитализация не потребовалась.