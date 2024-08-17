Три беспилотника ВСУ снова обстреляли Шебекино, мужчина получил осколочное ранение

Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге атаковали украинские дроны. В первом селе — повреждён легковой автомобиль, водитель которого получил осколочное ранение плеча. Жителя Белгородской области медики скорой помощи доставили в больницу для оказания помощи. Пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Также при детонации взрывного устройства частичные разрушения получили три ИЖС,