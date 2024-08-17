Прошедшей ночью ВСУ обстреляли два села в белгородском приграничье

Согласно решению оперштаба, с 19 августа закроют въезд в ещё пять населённых пунктов в приграничье. Это касается села село Новостроева-Вторая, посёлков Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, а также село Новопетровка Валуйского горокруга. В список попалр и село Колотиловка Краснояружского района, жителям которого выплатят по 15 тысяч рублей.