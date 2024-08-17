bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Последствия атаки ВСУ

Прошедшей ночью ВСУ обстреляли два села в белгородском приграничье

17 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI
Последствия атаки ВСУ
Два населённых пункта Белгородской области ночью подверглись обстрелам со стороны ВСУ. В Дроновке при атаке возник пожар в частном доме. Также повреждены линии газо- и электроснабжения в Графовке.

Два села прошедшей ночью подверглись атакам со стороны ВСУ. По официальной информации, никто из людей не пострадал.

В Дроновке Грайворонского городского округа из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Владелец быстро потушил возгорание самостоятельно, используя выданный ранее огнетушитель.

В Графовке Краснояружского района из-за обстрела пострадали линии газо- и электроснабжения. На одной из улиц отключилось электричества. Спецслужбы уже провели восстановительные работы.

Согласно решению оперштаба, с 19 августа закроют въезд в ещё пять населённых пунктов в приграничье. Это касается села село Новостроева-Вторая, посёлков Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, а также село Новопетровка Валуйского горокруга. В список попалр и село Колотиловка Краснояружского района, жителям которого выплатят по 15 тысяч рублей.

Ещё в пять населённых пунктов закроют въезд из-за оперативной обстановки
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто из белгородцев получит выплату в 15 тысяч, положенную при объявлении режима ЧС?Мирный житель ранен после обстрела Шебекино в Белгородской областиВосстановление жилья и сельская ипотека: в Минстрое РФ обсудили проблемы белгородцев
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Эвакуация#Белгород#Обстрел#Режим ЧС#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
Подпишитесь
Ипотечные кредиты спишут белгородцам, чьё жильё оказалось разрушено при обстрелах ВСУ
Сегодня, 06:40
В Белгородской области ввели выплату в 300 тысяч рублей за лёгкое ранение
Вчера, 17:48
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Вчера, 11:06
Шебекинцам и другим жителям белгородского приграничья предложат временно переехать
Вчера, 17:36
Ещё в пять населённых пунктов закроют въезд из-за оперативной обстановки
Вчера, 17:18