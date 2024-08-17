Прошедшей ночью ВСУ обстреляли два села в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Два села прошедшей ночью подверглись атакам со стороны ВСУ. По официальной информации, никто из людей не пострадал.
В Дроновке Грайворонского городского округа из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Владелец быстро потушил возгорание самостоятельно, используя выданный ранее огнетушитель.
В Графовке Краснояружского района из-за обстрела пострадали линии газо- и электроснабжения. На одной из улиц отключилось электричества. Спецслужбы уже провели восстановительные работы.
Согласно решению оперштаба, с 19 августа закроют въезд в ещё пять населённых пунктов в приграничье. Это касается села село Новостроева-Вторая, посёлков Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, а также село Новопетровка Валуйского горокруга. В список попалр и село Колотиловка Краснояружского района, жителям которого выплатят по 15 тысяч рублей.