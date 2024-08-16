Ещё в пять населённых пунктов закроют въезд из-за оперативной обстановки

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
С 19 августа из пяти населённых пунктов белгородского приграничья отселят жителей, помогут им вывезти имущество, а въезд туда закроют.
В список вошли село Новостроева-Вторая и посёлки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, а также село Новопетровка в Валуйском округе.
В Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка, а всем прописанным в нём жителям выплатят по 15 тысяч рублей.
Напомним, в Белгородской области ввели режим ЧС сначала регионального, а потом и федерального масштаба. В начале недели из-за оперативной обстановки эвакуировали всех жителей Краснояружского района.