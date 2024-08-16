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Белгородцам ответили на вопрос о массовых мероприятиях при режиме КТО

Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?

16 августа 2024, 07:43
Фото: 1MI

Белгородцам ответили на вопрос о массовых мероприятиях при режиме КТО

Белгородцы интересуются: разрешается ли во время действия режимов чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции устраивать массовые мероприятия? Ответ дали в оперштабе региона.

С 10 августа в Белгородской области действует режим КТО, с 14 августа — режим ЧС регионального уровня, который на следующий день повысили до федерального.

Некоторые местные жители предположили, что введённые режимы запрещают проведение массовых мероприятий на территории региона. Однако это оказалось не так.

Как отметили в оперштабе региона, режимы не подразумевают подобных ограничений.

«Режим КТО, действующий на территории региона с 10 августа, не подразумевает ограничений относительно проведения массовых мероприятий», — объяснили ситуацию в оперштабе.

На претензию одного из белгородцев о том, что массовое мероприятие решили провести в Алексеевском горокруге, в оперштабе ответили так: «Администрация городского округа вправе самостоятельно принимать решения, исходя из оперативной обстановки».

О том, что нужно и нельзя делать во время режима ЧС и КТО, редакция Бел.Ру писала ранее.

Добавим, что из-за введения режимов очный формат обучения в школах и мероприятия на День знаний могут отменить. Спортивные школы продолжат обучение в очном формате, пока оперштаб не скажет об обратном.

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