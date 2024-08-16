Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?

О том, что нужно и нельзя делать во время режима ЧС и КТО , редакция Бел.Ру писала ранее.

На претензию одного из белгородцев о том, что массовое мероприятие решили провести в Алексеевском горокруге, в оперштабе ответили так: «Администрация городского округа вправе самостоятельно принимать решения, исходя из оперативной обстановки».

Как отметили в оперштабе региона, режимы не подразумевают подобных ограничений.

Некоторые местные жители предположили, что введённые режимы запрещают проведение массовых мероприятий на территории региона. Однако это оказалось не так.

С 10 августа в Белгородской области действует режим КТО , с 14 августа — режим ЧС регионального уровня , который на следующий день повысили до федерального .

Добавим, что из-за введения режимов очный формат обучения в школах и мероприятия на День знаний могут отменить . Спортивные школы продолжат обучение в очном формате, пока оперштаб не скажет об обратном.

Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?

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