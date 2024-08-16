Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:43
С 10 августа в Белгородской области действует режим КТО, с 14 августа — режим ЧС регионального уровня, который на следующий день повысили до федерального.
Некоторые местные жители предположили, что введённые режимы запрещают проведение массовых мероприятий на территории региона. Однако это оказалось не так.
Как отметили в оперштабе региона, режимы не подразумевают подобных ограничений.
«Режим КТО, действующий на территории региона с 10 августа, не подразумевает ограничений относительно проведения массовых мероприятий», — объяснили ситуацию в оперштабе.
На претензию одного из белгородцев о том, что массовое мероприятие решили провести в Алексеевском горокруге, в оперштабе ответили так: «Администрация городского округа вправе самостоятельно принимать решения, исходя из оперативной обстановки».
Добавим, что из-за введения режимов очный формат обучения в школах и мероприятия на День знаний могут отменить. Спортивные школы продолжат обучение в очном формате, пока оперштаб не скажет об обратном.