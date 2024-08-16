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Updated Сегодня, 06:32

Украинский военный рассказал, как ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

«Мы действовали вслепую»: украинский военный — о наступлении на Белгородскую область

16 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI

Украинский военный рассказал, как ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

ВСУ попали под массированный удар на границе Белгородской области, когда пытались прорваться на её территорию. Подробности произошедшего рассказал один из украинских военнослужащих изданию The Washington Post, пишет РБК.

Западное издание сообщает, что ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область, но столкнулись с массированным огнём со стороны российских войск. Многие из противников оказались ранены или убиты.

Нанести мощный удар ВС РФ удалось, поскольку прихода украинских войск ждали. Российские военные заминировали село Колотиловка Краснояружского района и укрепили противотанковыми заграждениями — «зубами дракона».

Один из раненых украинских военных рассказал изданию, что из-за интенсивных обстрелов многим пришлось несколько дней прятаться в российских окопах, пока за ними не приехала бронемашина.

«Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия. <…> Мы действовали вслепую», — вспомнил 24-летний военный с позывным Хакер.

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 августа объявил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности врага на границе. В тот же день из муниципалитета уехали 11 тысяч человек. 13 августа глава региона сообщил, что ситуация нормализовалась.

Добавим, что в регионе с 10 августа действует режим КТО. Утром 14 августа объявили действие режима ЧС регионального уровня, а 15-го повысили его до федерального.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Краснояружский район#Последствия#Белгород#Прорыв#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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