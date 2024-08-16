«Мы действовали вслепую»: украинский военный — о наступлении на Белгородскую область

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 августа объявил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности врага на границе. В тот же день из муниципалитета уехали 11 тысяч человек. 13 августа глава региона сообщил, что ситуация нормализовалась.