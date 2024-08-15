ЧС и КТО не помеха? Как в Белгородской области будут работать спортшколы

Ситуацию объяснили сотрудники министерства спорта Белгородской области. Они рассказали, что с 1 августа работа учреждений сферы физической культуры и спорта возобновлена при наличии письменных согласий родителей и работников, а также при наличии достаточного количества мест в укрытиях. При этом после введения режима ЧС ситуация пока что не поменялась.