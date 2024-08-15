ЧС и КТО не помеха? Как в Белгородской области будут работать спортшколы

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области 14 августа ввели режим ЧС регионального уровня. Уже на следующий день, 15 августа, уровень повысили до федерального. Такое нововведение вносит определённые ограничения, которые мирные жители должны соблюдать.
Одна из белгородок предположила, что во время действия режимов ЧС и КТО в регионе должны отменить очное обучение в спортивных школах. Однако, судя по родительскому собранию, которое состоялось 14 августа, делать этого не будут.
«Прошу объяснить тогда всю абсурдность происходящего: вчера на родительском собрании в школе сказали, что выходим очно. Как, если ЧС? С понедельника все спортшколы вывели детей на тренировки под ответственность родителей. Зачем, как? И не идти не можем, потому что занимаемся с результатом, а не просто кружок. Объясните родителям, что делать?» — задала вопрос жительница.
Ситуацию объяснили сотрудники министерства спорта Белгородской области. Они рассказали, что с 1 августа работа учреждений сферы физической культуры и спорта возобновлена при наличии письменных согласий родителей и работников, а также при наличии достаточного количества мест в укрытиях. При этом после введения режима ЧС ситуация пока что не поменялась.
«По состоянию на 14 августа 2024 года, решений об ограничении занятий в учреждениях сферы физической культуры и спорта области не принято. В случае введения подобных ограничений родители и обучающиеся будут немедленно проинформированы администрациями спортивных школ», — заключили в министерстве спорта.
Отметим, что в ближайшее время оперштаб сообщит дополнительную информацию о формате обучения детей в школах и о порядке проведения Дня знаний. К пересмотру принятых решений пришли после введения в регионе режима ЧС.