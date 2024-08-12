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Published Сегодня, 06:57

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Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно

Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно

12 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI
Утром 12 августа МЧС разослало сообщения об эвакуации жителей Краснояружского района в безопасные места. Информацию о том, что людей временно вывезут из муниципалитета, подтвердил губернатор. Что известно о ситуации?
Сюжет
МЧС

Почему вывозят людей из Краснояружского района?

Краснояружский район — приграничный. Причём граничит он не только с Украиной, но и с Беловским районом Курской области, откуда ранее поступали тревожные сообщения о попытках прорыва ВСУ. К слову, жителей Беловского района сегодня тоже призвали уехать из-за «очень напряжённой» обстановки.

Утром 12 августа появились сообщения о том, что противник активизировался на участке границы в Краснояружском районе. В связи с этим решено вывезти людей в безопасные места.

При этом жителей краснояружского села Колотиловка призывали выехать ещё на прошлой неделе. 8 августа также стало известно, что людей из пункта временного размещения (ПВР) в Красной Яруге вывезут в Белгород.

Добавим, что в погранпункте «Колотиловка» в последнее время проводили обмен пленными между РФ и Украиной.

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Сколько людей предстоит вывезти?

По состоянию на 2021 год в Краснояружском районе проживало 14,2 тыс. человек. Однако стоит учитывать, что население приграничного района могло уменьшиться с начала СВО.

Что сообщает МЧС?

После того, как о вывозе людей объявил губернатор Вячеслав Гладков, МЧС отправило сообщения следующего характера:

«Внимание! Срочное сообщение для жителей Краснояружского района: наблюдается активность формирований врага на границе муниципального района. Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены».

Что говорят в правительстве?

В региональном правительстве добавили, что вывоз людей поможет военным и силовикам выполнять свои задачи в рамках действующего режима контртеррористической операции (КТО).

О его введении в Белгородской области стало известно ночью 10 августа. Режим КТО также действует в Курской и Брянской областях. Что значит режим КТО для мирных жителей и когда его могут отменить, мы писали ранее.

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Куда выезжать?

Губернатор заверил, что чиновники на местах будут работать по вопросам вывоза населения. Для этих же целей организован транспорт.

Краснояружцы, решившие уехать на своём авто, могут отправиться в любой район. По словам главы региона, во всех районах Белгородской области развёрнуты ПВР. Там людям должны предоставить постельное бельё, горячее питание.

Всю необходимую информацию можно получить по номеру 122.

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А что с другими районами?

После того, как обострилась ситуация в соседней Курской области, переживания возникли не только у краснояружцев, но и у ракитянцев. Некоторые населённые пункты Ракитянского района тоже граничат с Беловским районом.

Накануне глава Ракитянского района Анатолий Климов заявил, что эвакуации в муниципалитете не было. Вместе с тем «большое количество жителей села Бобрава, сёл Борисполье и Новоленинское приняли самостоятельное решение покинуть временно свои дома».

Кроме того, накануне с призывом уехать в ПВР в Белгород обратились к жителям Шебекино. Город в последнее время ежедневно подвергается обстрелами и атакам дронов ВСУ.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Курская область#Шебекино#Ракитянский район#Эвакуация#Вывоз#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#Обстановка#СВО#Режим КТО#Атака ВСУ в Краснояружском районе
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