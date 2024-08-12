Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:03
Краснояружский район — приграничный. Причём граничит он не только с Украиной, но и с Беловским районом Курской области, откуда ранее поступали тревожные сообщения о попытках прорыва ВСУ. К слову, жителей Беловского района сегодня тоже призвали уехать из-за «очень напряжённой» обстановки.
Утром 12 августа появились сообщения о том, что противник активизировался на участке границы в Краснояружском районе. В связи с этим решено вывезти людей в безопасные места.
При этом жителей краснояружского села Колотиловка призывали выехать ещё на прошлой неделе. 8 августа также стало известно, что людей из пункта временного размещения (ПВР) в Красной Яруге вывезут в Белгород.
Добавим, что в погранпункте «Колотиловка» в последнее время проводили обмен пленными между РФ и Украиной.
По состоянию на 2021 год в Краснояружском районе проживало 14,2 тыс. человек. Однако стоит учитывать, что население приграничного района могло уменьшиться с начала СВО.
После того, как о вывозе людей объявил губернатор Вячеслав Гладков, МЧС отправило сообщения следующего характера:
«Внимание! Срочное сообщение для жителей Краснояружского района: наблюдается активность формирований врага на границе муниципального района. Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены».
В региональном правительстве добавили, что вывоз людей поможет военным и силовикам выполнять свои задачи в рамках действующего режима контртеррористической операции (КТО).
О его введении в Белгородской области стало известно ночью 10 августа. Режим КТО также действует в Курской и Брянской областях. Что значит режим КТО для мирных жителей и когда его могут отменить, мы писали ранее.
Губернатор заверил, что чиновники на местах будут работать по вопросам вывоза населения. Для этих же целей организован транспорт.
Краснояружцы, решившие уехать на своём авто, могут отправиться в любой район. По словам главы региона, во всех районах Белгородской области развёрнуты ПВР. Там людям должны предоставить постельное бельё, горячее питание.
Всю необходимую информацию можно получить по номеру 122.
После того, как обострилась ситуация в соседней Курской области, переживания возникли не только у краснояружцев, но и у ракитянцев. Некоторые населённые пункты Ракитянского района тоже граничат с Беловским районом.
Накануне глава Ракитянского района Анатолий Климов заявил, что эвакуации в муниципалитете не было. Вместе с тем «большое количество жителей села Бобрава, сёл Борисполье и Новоленинское приняли самостоятельное решение покинуть временно свои дома».
Кроме того, накануне с призывом уехать в ПВР в Белгород обратились к жителям Шебекино. Город в последнее время ежедневно подвергается обстрелами и атакам дронов ВСУ.