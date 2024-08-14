Режим ЧС объявили на всей территории Белгородской области

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Белгородской области объявили режим ЧС. Теперь он распространяется на всю территорию региона, а не на отдельные населённые пункты.
Режим ЧС в Белгородской области действует с 14 августа. Объявили его, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, «с целью дополнительной защиты населения, оказания дополнительных мер поддержки».
В дальнейшем областные власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
Глава региона уточнил, что к такой мере пришли из-за оперативной обстановки.
Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряжённой: ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители.
Вячеслав Гладков
Почему режим ЧС на всей Белгородской области ввели именно сейчас, хотя обстрелы продолжаются с 2022 года, не уточняется. Однако 12 августа губернатор докладывал президенту о напряжённой обстановке в Белгородской области.
Добавим, что до сегодняшнего дня режим ЧС официально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах.
Кроме того, в Белгородской области продолжает действовать режим КТО.