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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 06:59

В Белгородской области с 14 августа действует режим ЧС

Режим ЧС объявили на всей территории Белгородской области

14 августа 2024, 04:25
Фото: 1MI
В Белгородской области с 14 августа действует режим ЧС
Действует он с 14 августа. Если раньше официально режим ЧС распространялся на 15 населённых пунктов, то теперь — на весь регион. Областные власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня, заявил губернатор.

В Белгородской области объявили режим ЧС. Теперь он распространяется на всю территорию региона, а не на отдельные населённые пункты.

Режим ЧС в Белгородской области действует с 14 августа. Объявили его, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, «с целью дополнительной защиты населения, оказания дополнительных мер поддержки».

В дальнейшем областные власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

Глава региона уточнил, что к такой мере пришли из-за оперативной обстановки.

Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряжённой: ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители.
Вячеслав Гладков

Почему режим ЧС на всей Белгородской области ввели именно сейчас, хотя обстрелы продолжаются с 2022 года, не уточняется. Однако 12 августа губернатор докладывал президенту о напряжённой обстановке в Белгородской области.

Добавим, что до сегодняшнего дня режим ЧС официально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах.

Кроме того, в Белгородской области продолжает действовать режим КТО.

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