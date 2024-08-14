Режим ЧС объявили на всей территории Белгородской области

Действует он с 14 августа. Если раньше официально режим ЧС распространялся на 15 населённых пунктов, то теперь — на весь регион. Областные власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня, заявил губернатор.

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