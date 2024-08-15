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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В Белгороде планировалось открыть все школы. Однако останется ли решение в силе, пока не известно

Очный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТО

15 августа 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде планировалось открыть все школы. Однако останется ли решение в силе, пока не известно

В Белгородской области уточнят формат обучения и проведения Дня знаний

Несмотря на сложную оперативную обстановку, учёба в школах и вузах начнётся по расписанию: у кого-то дистанционно, у кого-то — очно. В Минпросвещения пока не дали разъяснения о порядке проведения Дня знаний, однако уже есть некоторые подробности, отметили в «Парламентской газете».

Самое главное: очное обучение в некоторых школах могут отменить, поскольку решение оперштаб принимал ещё до введения в Белгородской области режима ЧС. Пока точного ответа нет, но его обещают дать на ближайшем оперативном совещании.

Аналогичная ситуация с обучением — в соседней Курской области. Хотя студентов же уже начали заселять в общежития вузов.

Интересно, что в прошлый учебный год в школах Белгородской области учились 122 тысячи человек, что почти на 3 тысячи меньше, чем в 2022/2023 учебном году. При этом больше всего количество учеников уменьшилось в Белгороде, Белгородском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Алексеевском, Старооскольском и Шебекинском округах.

Напомним, что региональное правительство устраивало опрос среди родителей с целью узнать о предпочитаемом ими формате обучения с 1 сентября. Большинство высказалось за очное обучение, поэтому открыть школы планировалось в Белгороде и других неприграничных муниципалитетах.

«Где гарантии безопасности?»: белгородские родители критикуют опрос об очном обучении
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