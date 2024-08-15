Очный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТО

Интересно, что в прошлый учебный год в школах Белгородской области учились 122 тысячи человек, что почти на 3 тысячи меньше, чем в 2022/2023 учебном году. При этом больше всего количество учеников уменьшилось в Белгороде, Белгородском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Алексеевском, Старооскольском и Шебекинском округах.