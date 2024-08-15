Очный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Самое главное: очное обучение в некоторых школах могут отменить, поскольку решение оперштаб принимал ещё до введения в Белгородской области режима ЧС. Пока точного ответа нет, но его обещают дать на ближайшем оперативном совещании.
Аналогичная ситуация с обучением — в соседней Курской области. Хотя студентов же уже начали заселять в общежития вузов.
Интересно, что в прошлый учебный год в школах Белгородской области учились 122 тысячи человек, что почти на 3 тысячи меньше, чем в 2022/2023 учебном году. При этом больше всего количество учеников уменьшилось в Белгороде, Белгородском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Алексеевском, Старооскольском и Шебекинском округах.
Напомним, что региональное правительство устраивало опрос среди родителей с целью узнать о предпочитаемом ими формате обучения с 1 сентября. Большинство высказалось за очное обучение, поэтому открыть школы планировалось в Белгороде и других неприграничных муниципалитетах.